Obras tem objetivo de melhorar o ambiente para a populaçãoFoto: Chico de Assis

Publicado 18/02/2025 19:53

Barra Mansa - A Farmácia de Alto Custo de Barra Mansa – que funciona nas dependências da Farmácia Municipal – tem recebido diversas intervenções com o objetivo de garantir um ambiente mais confortável e acolhedor aos pacientes e funcionários da unidade. Os serviços já realizados incluem pintura, isolamento térmico e troca do aparelho de ar-condicionado. Também estão previstas novas ações, como instalação de grades de proteção e placa de identificação na parte da frente.



A assistente técnica da unidade, Danizete Landim elogiou o trabalho realizado no local. “Estávamos esperando isso há muito tempo. Nós funcionários e, principalmente, os pacientes sofríamos demais com o calor aqui. Quero agradecer ao prefeito Furlani por ter esse olhar com nosso polo, e também ao nosso secretário de Saúde, Dr. Sérgio, e ao nosso coordenador Júlio. Agora podemos ter e oferecer conforto aos pacientes que passam por aqui”, contou a funcionária.



Com aproximadamente 2 mil pessoas atendidas por mês, a Farmácia de Alto Custo é o local responsável por promover o cadastro, agendamento e distribuição dos medicamentos que ficam sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde. A unidade permite que os munícipes tenham acesso gratuito a medicamentos que não fazem parte da distribuição regular da rede municipal. As principais demandas atualmente são de pacientes com doenças crônicas – como asma, hipertensão e diabetes – e aqueles que passaram por transplantes. Mais de 50 mil medicamentos são distribuídos mensalmente.



O gerente da Farmácia, Oséas Júlio da Silva, ressaltou a importância do serviço oferecido à população. “Para o cidadão barra-mansense essa farmácia é muito importante, por permitir que a população obtenha gratuitamente medicamentos que têm valor muito alto nas farmácias particulares. É mais uma ferramenta que o nosso município oferece a essas pessoas que não têm condições de adquirir esses medicamentos”, declarou.



Para se cadastrar e ter acesso a algum medicamento da Farmácia de Alto Custo, o interessado deve ir ao local com documentação e laudo do médico. A solicitação é enviada para o Governo do Estado, que deve aprovar a liberação. Se tudo estiver correto, a equipe da Farmácia entra em contato com o paciente. Todo o trâmite dura até 45 dias.



Uma das pacientes beneficiadas atualmente é a auxiliar de secretaria Regina Madga Boa Nova, que precisa utilizar um medicamento para asma duas vezes por dia. “É um medicamento relativamente caro pra quem ganha um salário mínimo. Custa na faixa de 200 reais. Isso impacta muito no orçamento, principalmente porque eu tenho uma doença autoimune e faço uso de vários medicamentos mais caros. Faz uma diferença muito grande eu conseguir retirar aqui gratuitamente. O atendimento é ótimo. A gente retira quando é agendado e já deixa marcado pra retirar da próxima vez”, relatou a moradora.



A Farmácia de Alto Custo funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h, na Rua Domingos Mariano, 1102, no Centro. Os agendamentos para retirada de medicamentos podem ser realizados presencialmente ou pelo telefone: (24) 3512-0735.