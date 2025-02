Ação promove o ordenamento da cidade e segurança para a população - Foto: Felipe Vieira

Publicado 18/02/2025 20:01

Barra Mansa - Entre as ações da Secretaria de Ordem Pública para proporcionar segurança e bem-estar à população de Barra Mansa está a força-tarefa para a retirada de fios inativos dos postes instalados nas vias públicas da cidade. Neste mês, o governo municipal promoveu um encontro junto às empresas responsáveis por serviços de telefonia e internet, solicitando que os cabos inutilizados fossem removidos das estruturas. A partir daí, os trabalhos foram intensificados e já somam cerca de 30 toneladas do material removido. Nesta terça-feira, dia 18, a limpeza aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, e já contemplou demais pontos, como o centro da cidade e os bairros Santa Rosa e Vila Orlandélia.



Os moradores das áreas onde já aconteceram os serviços aprovaram a ação feita pelo governo municipal. Um deles é Igor Coutinho, que reside no bairro Vila Orlandélia. Para ele, a remoção da fiação antiga gera um novo aspecto para a cidade. “É um trabalho indispensável, pois os fios estão lá sem qualquer utilidade. Tirando eles, melhora a estética das ruas e previne possíveis acidentes”, declarou o morador.



O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, destacou que existe um monitoramento junto às empresas, que inclusive já foram avisadas de que podem ser responsabilizadas, caso não cumpram as normas. "Realizamos uma reunião com todas as operadoras de Barra Mansa e também as de âmbito nacional. A partir de agora, as empresas que forem realizar manutenção nos postes têm que consultar previamente o município, bem como as empresas que fazem serviços de provedor de internet e telefonia na cidade. Todas terão que tirar um alvará de execução no município. É importante que as empresas sigam um padrão de atendimento, pois as que deixarem os cabos cortados e não realizarem a remoção poderão ser responsabilizadas", explicou Abreu.



O morador que quiser revelar algum local onde haja fiação pendurada e/ou inativa pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Ordem Pública. Para dúvidas ou solicitações, o número é o (24) 3028-9341.