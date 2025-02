O evento foi realizado no auditório do colégio CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva - Foto: Chico de Assis

O evento foi realizado no auditório do colégio CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da SilvaFoto: Chico de Assis

Publicado 18/02/2025 20:05

Barra Mansa - Na manhã desta terça-feira, dia 18, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e da Casa dos Conselhos, promoveu o XI Fórum Permanente Intersetorial de Assistência Social e Direitos Humanos. O evento, realizado no auditório do colégio CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, contou com a presença de representantes da Sociedade Civil e do Poder Executivo.



Durante a abertura, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, enfatizou a importância da presença de todos no fórum, ressaltando que a união entre poder público e sociedade civil é fundamental para o fortalecimento das ações voltadas à assistência social e à promoção dos direitos humanos.



"Parabenizo cada um que está aqui presente para discutir e contribuir na construção de políticas públicas cada vez mais eficazes para a nossa população. A gente sabe da importância do trabalho dos conselheiros. É uma responsabilidade muito grande e sabemos que precisa de capacitação. Nós, enquanto Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, estamos à disposição de todos para o diálogo e assim construirmos uma sociedade mais justa e igualitária", afirmou Joseane.



Com o auditório repleto de participantes, o fórum teve início com a leitura do regimento interno. Em seguida, os presentes puderam se aprofundar na temática da ‘Intersetorialidade entre as redes das políticas sociais’ por meio de uma palestra ministrada por Carmélia Peres da Silva, que abordou a importância da colaboração entre as diversas áreas que compõem o sistema de assistência social.



Um dos momentos mais significativos do evento foi a eleição dos representantes dos Conselhos Municipais de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos Direitos da Pessoa Idosa e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que atuarão durante o biênio 2025/2026. A participação ativa da comunidade foi destacada como essencial para a efetividade das políticas públicas.



O presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Carlos Roberto dos Santos, também fez uso da palavra para reforçar a relevância da participação da sociedade na composição dos conselhos. “Esse é um evento muito importante para Barra Mansa. A partir dessa eleição é definido o plano municipal de execução das políticas públicas de assistência e outros segmentos. Então, hoje estou muito contente de ver a quantidade de entidades aqui presentes, pois a construção de políticas eficazes depende do envolvimento de todos nós. Juntos, podemos fazer a diferença”, declarou.



Com a realização do XI Fórum Permanente Intersetorial de Assistência Social e Direitos Humanos, a Prefeitura de Barra Mansa promove um espaço de diálogo e colaboração, essencial para o desenvolvimento de ações que atendam às necessidades da população e garantam os direitos de todos.



Confira as entidades e associações eleitas para os conselhos:



- Conselho Municipal de Assistência Social - Trabalhadores do SUAS; Representantes dos Usuários; Instituição de Longa Permanência Lar Sabedoria Ligia Sampaio; Paróquia São Sebastião; APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais; Universo Acreditar; Associação Aposentados e Pensionistas de Barra Mansa; e APFAM - Associação dos Produtores Familiares de Santa Rita e Região.



- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – AASA – Associação Autismo SuperAção; Paróquia São Sebastião; EXPRO - Associação de Ensino Social e Profissional; OICN - Organização de Integração e Conscientização Negra; e Escola Domésticas Cecília Monteiro de Barros.



- Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - Instituição de Longa Permanência Vila Vicentina; Instituição de Longa Permanência Lar Sabedoria Ligia Sampaio; Paróquia São Sebastião; AASA - Associação Autismo SuperAção; e Associação de Aposentados e Pensionistas de Barra Mansa.



- Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - APAE; AASA - Associação Autismo SuperAção; OICN- Organização de integração e Conscientização Negra; Associação Moradores Vista Bela; Paróquia São Sebastião; APDF - Associação Portadores Deficiência Física de Barra Mansa; e um representante de deficiência visual.