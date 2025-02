Último acidente registrado da empresa deixou mais de 40 feridos - Foto: Paulo Dimas

Último acidente registrado da empresa deixou mais de 40 feridosFoto: Paulo Dimas

Publicado 19/02/2025 15:48 | Atualizado 19/02/2025 15:49

Barra Mansa - Em Brasília para buscar investimentos para Barra Mansa, o prefeito Luiz Furlani usou as redes sociais para comemorar a intervenção de linhas intermunicipais da Viação Agulhas Negras que atendem a Região Leste da cidade. A medida, que para ele era uma “questão de honra”, foi decidida pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro) e entrará em vigor a partir do próximo sábado, dia 22. Além disso, até abril de 2025, a empresa sofrerá intervenção em todas as linhas intermunicipais que atuam em Barra Mansa.



A medida vem após sucessivas reclamações da população sobre a precariedade do serviço prestado. No último dia 12, dois ônibus da Viação Agulhas Negras se envolveram em um acidente que feriu levemente 40 pessoas no bairro Boa Vista II.



Com a intervenção, a linha P714 Jardim Belvedere - São Judas Tadeu será operada pela viação Elite. Já a P716 Jardim Amália x Bairro Boa Vista I (via Bairro Paraíso) ficará de responsabilidade da viação Cidade do Aço. "Estou muito feliz. Desde o início do meu mandato como prefeito, há 50 dias, disse que era uma questão de honra tirar essa empresa da nossa cidade. E hoje, dia 19 de fevereiro, a Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, junto ao Detro, publicaram a portaria de intervenção de linhas da empresa Agulhas Negras. A partir de sábado, as linhas da Região Leste sofrem a intervenção. Até abril, a empresa deixa completamente o nosso município. Agradeço o governador Cláudio Castro, o secretário de estado Washington Reis, e o presidente do Detro, Leonardo Matias", disse Furlani, também citando a contribuição de mais pessoas neste processo:



"Gratidão ao ex-prefeito Rodrigo Drable; ao deputado estadual Munir Neto; secretário municipal de Ordem Pública, Daniel Abreu; e aos vereadores Deco e Elias da Coorbama. Quem ganha com tudo isso é a população da Região Leste que sonhava com este momento", acrescentou o prefeito.



O secretário Daniel Abreu destacou o empenho de todos até a tomada da decisão. "Esta intervenção está sendo feita dentro de um cuidadoso planejamento do Detro. Neste primeiro momento estão sendo adotadas medidas emergenciais nas linhas de maior impacto. E ao longo de março até o início de abril, será finalizada a intervenção total da Viação Agulhas Negras em Barra Masa", concluiu Abreu.