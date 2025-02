O Centro do Idoso irá receber atividades na "Semana do Idoso" - Foto: Chico de Assis

O Centro do Idoso irá receber atividades na "Semana do Idoso"Foto: Chico de Assis

Publicado 19/02/2025 16:42

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Saúde, com o apoio da Associação dos Diabéticos (Adibam), realiza pela primeira vez no município a ‘Semana do Idoso’. Diversas ações serão feitas em algumas unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), no Centro do Idoso e no Restaurante do Povo, visando proporcionar bem-estar e conforto à população.



A programação começa nesta quinta-feira, dia 20, no CRAS Casa da Família, no Boa Vista II, entre 9h e 12h. Haverá aferição de pressão arterial e glicose, além de ginástica e dança, que serão promovidas por profissionais da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL).



Na sexta-feira, dia 21, será a vez do CRAS Pena Forte (Vila Coringa), que, além do atendimento médico, também contará com apresentações de música ao vivo, com grupos de sertanejo raiz.



O Centro do Idoso, localizado no Ano Bom, terá uma programação diferenciada no dia 25 em comemoração à Semana do Idoso. Serão promovidas atividades como aferição de pressão; aula de hidroginástica; mutirão de clínico geral; apresentação do Coral da Melhor Idade; distribuição de material gráfico sobre prevenção de quedas e música ao vivo.



O Restaurante do Povo é o local escolhido para concluir a programação, no dia 27. Das 9h às 12h haverá aferição de pressão e glicose e música sertaneja raiz.



Confira os endereços das atividades:

•20/02: Cras Casa da Família, 9h às 12h – Rua João Xavier Itaboraí, Boa Vista II;

•21/02: Cras Pena Forte, 9h às 12h – Rua Maria Geralda de Jesus, Vila Coringa;

•25/02: Centro do Idoso, 10h às 14h – Rua Bráulio Cunha, Ano Bom;

•27/02: Restaurante do Povo, 9h às 12h – Avenida Domingos Mariano, Centro.