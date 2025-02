O evento, em Barra Mansa, acontece dias 21 e 22 de março - Foto: Paulo Dimas

O evento, em Barra Mansa, acontece dias 21 e 22 de marçoFoto: Paulo Dimas

Publicado 20/02/2025 09:52

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, está convocando todos os munícipes para participar da 6ª Conferência Nacional das Cidades – Etapa Barra Mansa. O evento será realizado nos dias 21, das 18h às 21h, e 22 de março, das 8h às 18h, no Parque Natural de Saudade. As inscrições para o evento podem ser feitas até o dia 19 de março.



Com o tema "Caminhos para uma cidade inclusiva, democrática, sustentável e com justiça social", a conferência busca reunir ideias e propostas que possam transformar Barra Mansa em um lugar mais justo e acessível a todos os seus habitantes. Um dos destaques do evento será a eleição dos conselheiros e delegados municipais que participarão da conferência estadual.



O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, destacou que a contribuição de cada cidadão é fundamental para que as decisões tomadas reflitam verdadeiramente os anseios da comunidade. "Estamos dedicados a ouvir a população e a desenvolver, em conjunto, soluções que atendam às necessidades de todos. A participação dos munícipes é muito importante, pois somente com a colaboração da sociedade será possível construir um futuro melhor para Barra Mansa", finalizou Eros dos Santos.



As inscrições para o evento podem ser feitas até o dia 19 de março, através do site https://forms.gle/UHc4nfXRNH52w1rP8 ou pelo e-mail smpu.conferenciadacidadebm@gmail.com.