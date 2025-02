A programação do carnaval 2025 começa no próximo dia 28, sexta-feira - Foto: Paulo Dimas

Publicado 20/02/2025 15:16

Barra Mansa - A programação do carnaval 2025 começa na sexta-feira, dia 28, e vai até a terça-feira, dia 04 de março, contando com os blocos tradicionais e diversas atrações musicais para proporcionar muita diversão e entretenimento ao público presente. O evento é da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, e apoio da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj).

Uma das novidades em 2025 é que os shows vão acontecer em um palco na Avenida Roosevelt Brasil, no Centro. O mesmo local também vai receber blocos vindos de diferentes bairros da cidade. De acordo com a Fundação Cultura, a expectativa é que aproximadamente 25 mil foliões compareçam durante os cinco dias da festa.



O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, falou das expectativas para as festividades. "O Carnaval 2025 em Barra Mansa promete ser um evento memorável, celebrando a cultura local e proporcionando uma experiência marcante para toda a família. A Fundação Cultura está empenhada em oferecer uma programação diversificada, que inclui grandes atrações e valoriza os artistas da região. Além dos shows, os tradicionais blocos de rua terão um espaço especial, mantendo viva a essência do Carnaval da cidade", declarou.



Para a segurança durante os cinco dias de descontração, um destaque neste ano será o uso de câmeras de reconhecimento facial e drones, na Avenida Roosevelt Brasil e no entorno. O trabalho de segurança contará com mais de 110 guardas municipais, policiais militares e seguranças contratados, além dos que já estiverem trabalhando na escala normal do dia. “A segurança será uma prioridade, garantindo que todos possam aproveitar a festa com tranquilidade. Com uma ampla programação que atende a todos os públicos, o Carnaval 2025 em Barra Mansa será uma celebração da alegria, da cultura e da comunidade. Prepare-se para dias de muita música, dança e diversão!”, declarou Caneda.



O Carnaval comemorado hoje no Brasil passou por diversas fases até chegar ao formato atual, contendo referências de várias origens e períodos históricos. De sua origem em festas cristãs e pagãs, passando por grandes bailes de fantasia na Europa até a inclusão de elementos da cultura africana, o Carnaval é hoje um dos maiores símbolos da cultura nacional.



Confira a seguir a programação completa dos shows e blocos em Barra Mansa:



28 de fevereiro (sexta-feira)

18h - Bloco Banda G - Cotiara

19h - Bloco Mensageiros do Axé - Estação das Artes

20h - Bloco Tradição - Morro do Cruzeiro



Shows no Palco:

17h – Kadu Silva

19h – Imagina Samba

21h30 – Bateria do Bloco Tradição



1º de março (sábado)

9h – Bloco Abatucada - Estação das Artes

14h - Bloco Me Beija Direito - Avenida Roosevelt

16h - Bloco do Boi - Várzea



Shows Palco:

15h – Matinê para crianças Bloquinho Infantil Mamãe eu Quero Sambar

18h – EmpolgaSamba

20h – Leandro Sapucahy



02 de março (domingo)

13h – Bloco Arrastão do Povão - Vista Alegre

16h – Bloco do Boi - Várzea



Shows no Palco:

15h – Matinê para crianças Bailinho Kids com Cecília Reis

18h – Partido a Mais

20h – PedeTeresa



03 de março (segunda-feira)

14h – Bloco Flabarra - Avenida Roosevelt

16h – Bloco do Boi - Várzea



Shows no Palco:

15h – Matinê para crianças Bailinho Kids com Cecília Reis

18h – Banda Guerra

20h – Cordão do Bola Preta



04 de março (terça-feira)

13h - Bloco Arrastão do Povão - Vista Alegre

16h - Bloco do Boi - Várzea



Shows no Palco:

15h – Matinê para crianças Bloquinho Infantil Mamãe eu Quero Sambar

18h – OpSamba

20h – Thiago Cordeiro