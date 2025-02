Já foram mais de 60 mil fraldas produzidas pelo município - Foto: Felipe Vieira

Já foram mais de 60 mil fraldas produzidas pelo municípioFoto: Felipe Vieira

Publicado 21/02/2025 09:49

Barra Mansa - Em um esforço para atender a crescente demanda por fraldas geriátricas, infantis e absorventes, a Fábrica de Fraldas de Barra Mansa, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), anunciou a ampliação da compra de matéria-prima e a implantação de mais um turno de trabalho no local. As mudanças têm como objetivo triplicar a oferta, beneficiando um número ainda maior de cidadãos que dependem desse recurso essencial.



O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, destaca que “com essa ampliação, tanto na aquisição de material quanto no turno de produção, nós reafirmamos o compromisso da atual gestão em oferecer suporte àqueles que mais precisam, garantindo dignidade, cuidado e qualidade de vida à população”.



No próximo dia 14 de março, a fábrica completará um ano de funcionamento. Desde a sua inauguração, já produziu mais de 60 mil unidades de fraldas e distribuiu quase 100 mil absorventes às escolas públicas municipais. "Essa iniciativa é uma das nossas principais ações voltadas para o apoio à população mais vulnerável, incluindo estudantes da rede pública de ensino, pessoas com deficiência, idosos e crianças nascidas no Hospital da Mulher que não possuem condições financeiras para adquirir os materiais necessários", acrescentou o secretário.



A iniciativa beneficia ainda aqueles que necessitam de atendimentos contínuos ou temporários e estão registrados no Cadastro Único da Assistência Social (CadÚnico), assim como os que recebem assistência de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), facilitando o acesso às fraldas.



Para ter direito ao benefício, o paciente ou responsável legal deve fazer a solicitação presencialmente, na Prefeitura, para abertura de processo no setor de protocolo, localizado no térreo do prédio principal; ou através do site: www.gesconet.com.br/2.0/barramansa/portalcidadao/#/login

Para determinar a quantidade por pessoa, a necessidade será avaliada pelo médico e deverá ser especificada, sendo limitadas ao máximo 90 unidades ao mês por paciente.



Os documentos necessários para a solicitação são: cópia do RG ou certidão de nascimento do beneficiário; atestado médico que comprove a necessidade; cópia do comprovante de residência; receita médica no nome do paciente, atestando a indicação, o tamanho e a quantidade adequada. Após o parecer favorável, às fraldas são disponibilizadas na Farmácia Municipal, situada na Av. Prefeito João Chiesse Filho, 1100, no Centro – próximo a 90ª Delegacia de Polícia.



A retirada das fraldas é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, mas, antes, é necessário fazer o agendamento pelo telefone (24) 3512-0733, informando o número do processo na ligação.