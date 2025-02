Encontro aconteceu no Parque de Saudade - Foto: Paulo Dimas

Publicado 21/02/2025 10:10

Barra Mansa - Nesta última quinta-feira, dia 20, a Prefeitura de Barra Mansa realizou um encontro com um grupo de mães que têm filhos com transtorno do espectro autista (TEA). A conversa aconteceu no Parque de Saudade e foi realizada pela Secretaria da Pessoa com Deficiência (SMPD), contando com a presença da vice-prefeita e secretária da Pasta, Luciana Alves, e do subsecretário, Lucas Alves.



Participaram também a responsável técnica do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae), Veriane Monteiro; a coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), Yasmin Rio Verde; além de representantes do grupo Aasa (Associação Autismo SuperAção) que realizam trabalhos com mães de filhos autistas.



Na oportunidade, Luciana Alves, pontuou a importância das ações em conjunto e enfatizou que o trabalho da Pasta vem para dar voz às pessoas. “Estou muito feliz de estar com vocês para tratarmos o cuidado e a atenção com o público autista. A inclusão é algo que estamos trabalhando dia a dia. Nós queremos humanizar mais todos os setores do nosso governo”, ressaltou Luciana, lembrando ainda que o atendimento com excelência ao público é uma das prioridades do prefeito Furlani.



A secretária ainda agradeceu a presença das participantes e exaltou o trabalho que elas exercem. “Quero parabenizar todas pelo trabalho que fazem. Eu também sou mãe de uma criança com deficiência e sei que cada uma dessas crianças deve ser enxergada por suas potencialidades”, disse.



A presidente da Associação Autismo SuperAção, Lisandra Canela, destacou como a gestão municipal contribui com as iniciativas do grupo. “Ouvir a dificuldade das mães é essencial para nós. E, graças a Deus, a Luciana e o Lucas estão construindo essa ponte. Outra situação que a prefeitura demonstra preocupação é na inserção das pessoas com espectro autista no mercado de trabalho. Agradeço a eles por esse cuidado e olhar conosco”, frisou.