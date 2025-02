Prefeito Furlani acompanhou a entrega das novas linhas na cidade - Foto: Felipe Vieira

Prefeito Furlani acompanhou a entrega das novas linhas na cidadeFoto: Felipe Vieira

Publicado 22/02/2025 12:37

Barra Mansa - Dia 22 de fevereiro de 2025. Esta data será lembrada pelos moradores da Região Leste de Barra Mansa que utilizam o transporte público intermunicipal. Após esperarem 20 anos pela intervenção da Viação Agulhas Negras, tal medida determinada pelo Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro) entrou em vigor neste sábado. Com as mudanças, a linha Jardim Belvedere x São Judas Tadeu (P714) será operada pela empresa Elite. Já a Jardim Amália x Boa Vista I - via bairro Paraíso (P716) ficará sob a responsabilidade da Cidade do Aço.



O prefeito Luiz Furlani e o secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, acompanharam o início dos embarques de passageiros com as novas empresas em operação, por volta das 5h30. Dentro dos coletivos, ouvindo a população e conferindo a qualidade do novo serviço, eles classificaram as mudanças como “uma grande conquista para Barra Mansa".

"Depois de 20 anos de espera, começou a troca das linhas das Agulhas Negras na Região Leste que geravam muitas reclamações e insegurança aos passageiros. Quanto as pessoas sofreram com o caos no transporte público nesta localidade! Eu e os moradores estamos muito felizes pela troca da empresa. Agradeço o governador Cláudio Castro; os secretários de estado Washington Reis e Gustavo Tutuca; o presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias; ex-prefeito Rodrigo Drable; os vereadores Deco e Elias da Corbama; e o deputado estadual Munir Neto. Quem ganha com essa soma de esforços é a população que sonhava com este momento – declarou o prefeito Furlani.



O secretário Daniel Abreu lembrou do cuidadoso planejamento da intervenção feita pelo Detro-RJ. “Neste primeiro momento estão sendo adotadas medidas emergenciais nas linhas de maior impacto. E ao longo de março até o início de abril, será finalizada a intervenção total da Viação Agulhas Negras em Barra Mansa”.

A medida vem após sucessivas reclamações da população sobre a precariedade do serviço prestado. No último dia 12, dois ônibus da Viação Agulhas Negras se envolveram em um acidente que feriu levemente 40 pessoas no bairro Boa Vista II.



"Antes, os ônibus estavam em mau estado de conservação, não paravam no ponto, não respeitam os horários e sempre estavam lotados" revelou Simone de Souza, moradora da Região Leste que utiliza o transporte público municipal e vivencia o tão esperado momento dos moradores da localidade.