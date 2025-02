O encontro aconteceu no auditório do CEI (Centro Educacional Integrado) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro - Foto: Felipe Vieira

Publicado 22/02/2025 12:22

Barra Mansa - Na tarde da última sexta-feira, dia 21, o prefeito Luiz Furlani se encontrou com profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde com o objetivo de abordar ações para qualificar cada vez mais o atendimento aos munícipes. O encontro aconteceu no auditório do CEI (Centro Educacional Integrado) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, contando também com a presença do secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, e da coordenadora da Atenção Básica, Juliana Russi.



Na ocasião, Furlani reforçou a importância de atender as pessoas com a dignidade que merecem. “Já disse e repito: quem não gosta de gente, não trabalha com o Furlani. Nós estamos implantando iniciativas que buscam melhorar o trabalho das unidades, sendo que uma delas será o prontuário informatizado onde o paciente terá acesso aos seus encaminhamentos, não sendo mais utilizados os de papel”, informou o prefeito.



O chefe do Executivo ainda destacou que o compromisso com o horário e a assiduidade são primordiais para um trabalho eficiente em todas as unidades. “Todos os postos de saúde terão ponto eletrônico para registrar o horário de todos que trabalham neles. Essa é uma iniciativa muito importante, buscando valorizar os profissionais que se dedicam e prestam o serviço com qualidade”, frisou.



O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, ressaltou o empenho do prefeito Furlani em otimizar a Saúde em Barra Mansa e garantir resultados cada vez melhores. “O nosso prefeito tem dedicado uma atenção muito especial para nossa área da Saúde e essas medidas que ele vem implementado servem para que a gente possa crescer cada vez mais. Agradeço a todos da Pasta que trabalham e se esforçam para nosso município ser destaque na Saúde”, afirmou.



As reuniões de alinhamento contemplam todos os profissionais que atuam na Atenção Básica.