Foram analisados 34 itens nesta última sexta-feira, dia 21Foto: Paulo Dimas

Publicado 22/02/2025 12:14

Barra Mansa - O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Barra Mansa promove semanalmente pesquisas de produtos que compõem a cesta básica. Nesta sexta-feira, dia 21, foram analisados 34 itens em cinco estabelecimentos diferentes do município. O órgão esteve presente em supermercados da região central e também no bairro Ano Bom. O trabalho serve para orientar a população sobre os melhores preços, de modo a gerar economia ao consumidor no fim do mês.



Nesta sexta-feira, em um supermercado no bairro Jardim Boa Vista, por exemplo, o quilo do filé de frango custa R$ 27,90, enquanto o mesmo produto pode ser encontrado por R$17,97 em um estabelecimento no Centro.



No que diz respeito a produtos de higiene pessoal, o creme dental – embalagem de 90 gramas – custa R$ 5,49 em um estabelecimento no Centro, enquanto o mesmo produto de uma outra marca sai por R$1,79 em um supermercado também no Centro.



O gerente do Procon de Barra Mansa, Felipe Goulart, falou da importância desse serviço realizado pelo órgão. “A pesquisa tem o intuito de ajudar o consumidor a saber onde vai pagar menos em determinado produto, além de gerar competitividade entre os mercados. Com esse trabalho, podemos contribuir para fazer a diferença no dia a dia de cada barra-mansense. Na gestão do nosso prefeito Furlani, ações simples e eficazes como a pesquisa de preço do Procon estão sendo ampliadas para atender a população da melhor forma e sempre de perto”, informou.



O Procon funciona no pátio do Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral (Campla), no Centro. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Os telefones para outras informações são: (24) 2106-3420 e 2106-3461.