Nesta sexta-feira, os trabalhos foram nos bairros Santa Rosa e Ano BomFoto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 17:21

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa está intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti - transmissor da dengue, zika e chikungunya. Agentes de combate a endemias estão visitando as casas para fiscalização e prevenção de segunda a sexta-feira. Os profissionais vão devidamente uniformizados e identificados, reforçando o compromisso da prefeitura em proteger a saúde da população e combater as doenças. Nesta sexta-feira, dia 21, as ações se concentraram no bairro Santa Rosa e na área do antigo Saae, no Ano Bom.



A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, explicou que atualmente Barra Mansa conta com 11 equipes que realizam visitas diárias a residências, garantindo uma cobertura abrangente das áreas da cidade. "Cada uma das equipes cobre um determinado número de bairros, dessa forma conseguimos fazer uma cobertura total da cidade. Eles não ficam centralizados, o trabalho é dividido", esclareceu Millena, adiantando que durante a vistoria no antigo terreno do Saae, as equipes não encontraram focos do mosquito, mas em ação preventiva, aplicaram larvicida na área.



Denúncias sobre imóveis que apresentam condições favoráveis ao desenvolvimento do mosquito podem ser feitas à Vigilância em Saúde Ambiental, através do telefone: (24) 3512-0722.



Bota Fora Dengue



Além das visitas às casas, a Secretaria de Saúde, em parceria com o Saae, está realizando mais uma edição da campanha 'Bota Fora Dengue'. O objetivo da iniciativa também é combater os criadouros do mosquito.

A campanha já percorreu as seguintes localidades: Assunção, São Carlos, Cotiara, Morro do Macuco, São Judas e Boa Vista I e II.