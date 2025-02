Prefeito Furlani visita as obras pela cidade - Foto: Felipe Vieira

Publicado 22/02/2025 14:20

Barra Mansa - Neste sábado, dia 22, o prefeito Luiz Furlani visitou importantes obras que visam a melhoraria da infraestrutura de Barra Mansa. A primeira parada foi no Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade, onde uma importante ação de climatização nas salas de aula está em andamento.



Com um total de 23 salas, o colégio já havia adquirido anteriormente 18 aparelhos de ar-condicionado, que estão sendo instalados nas salas de aula. A diretora Gessika Belan, acompanhada pela equipe diretiva, expressou sua gratidão ao prefeito pelo apoio recebido. "Já havíamos adquirido os aparelhos, mas faltava a instalação. A intervenção do prefeito foi fundamental para alcançarmos esta conquista", destacou.



Diante da recente onda de calor que atinge o município, Furlani reafirmou seu compromisso em climatizar todas as escolas da cidade, um projeto que visa não apenas o conforto dos alunos, mas também a melhoria do processo educativo. "Estamos dando o primeiro passo aqui no Colégio Washington Luiz, que já contava com os equipamentos. Agora a nossa meta é garantir que todas as unidades escolares ofereçam um ambiente propício para o aprendizado, reforçando a nossa preocupação em oferecer melhores condições para os estudantes, especialmente em períodos de calor intenso. A expectativa é que, com a climatização, os alunos possam ter uma experiência escolar mais agradável e produtiva", afirmou o prefeito.



Após a visita ao colégio, o prefeito seguiu para o bairro Santa Rosa, onde acompanhou de perto o andamento das obras do Hospital Veterinário, que está sendo construído anexo à atual clínica municipal. Segundo Furlani, a construção do hospital enfrentou uma paralisação, mas ele determinou a retomada das obras logo que assumiu a administração municipal. “Barra Mansa merece um Hospital Veterinário, e estamos avançando para que este projeto se torne realidade o quanto antes”, declarou.



Com essa série de visitas, Luiz Furlani reforça seu compromisso em acompanhar de perto e promover melhorias na infraestrutura da cidade, priorizando tanto a educação quanto a saúde e a causa animal. “Nosso trabalho contínuo reflete a busca em atender às necessidades da população e melhorar a qualidade de vida em Barra Mansa”, finalizou.