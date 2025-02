A ação desta segunda-feira, dia 24, foi no Rio Bocaína, próximo a Rodovia Presidente Dutra - Foto: Paulo Dimas

A ação desta segunda-feira, dia 24, foi no Rio Bocaína, próximo a Rodovia Presidente DutraFoto: Paulo Dimas

Publicado 24/02/2025 16:03

Barra Mansa - Nesta segunda-feira, dia 24, o prefeito Luiz Furlani acompanhou de perto mais um dia de trabalho da equipe do Programa Limpa Rio, que atualmente se concentra no Rio Bocaina, em um trecho próximo à Rodovia Presidente Dutra. A iniciativa, que é promovida pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, por meio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), consiste no desassoreamento de corpos hídricos, ou seja, a retirada de sedimentos de diversos tipos do fundo de rios e córregos. A ação traz muitos benefícios às localidades, como prevenção de enchentes, estabilização das margens e diminuição da proliferação de vetores (mosquitos e outros animais que transmitem doenças).



Furlani ressaltou que, desde a chegada do programa ao município, em 2023, o alcance tem sido ampliado, o que melhora continuamente a qualidade de vida da população das áreas próximas a rios. "Especialmente neste período em que fortes chuvas podem acontecer a qualquer momento, é muito importante que o município se dedique ao cuidado com os rios e suas margens. Quem ganha com isso é a população, que já consegue ficar mais tranquila quando chove. Já limpamos aproximadamente quatro quilômetros de rios e retiramos dois mil metros cúbicos de resíduos. Essa parceria com o Governo do Estado tem permitido que ações como o Limpa Rio avancem e transformem a realidade de Barra Mansa" afirmou Furlani.



Segundo o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, Rodrigo Viana, o trabalho no Rio Bocaina deve ser concluído nas próximas semanas, com expectativa de avanço para outros rios do município. “O Limpa Rio já passou pelo Canal do Sesc, pelo Rio Barra Mansa e agora está em um trecho importante do Rio Bocaina. Nossa expectativa é que em breve ele contemple o Rio Bananal, que recebe as águas do Bocaina. Quem mora perto dos rios beneficiados já percebe a diferença na paisagem e o impacto positivo no dia a dia”, destacou.



O secretário pontuou ainda que é muito importante que a população colabore e não descarte materiais de forma inadequada. “Os moradores também devem fazer sua parte e jamais jogar lixo nos rios e suas margens, já que esse mesmo material pode se acumular, interromper o fluxo normal da água e causar um grande prejuízo nos momentos de chuva”, concluiu Rodrigo.