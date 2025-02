As equipes percorreram os bairros Assunção, São Carlos, Cotiara, Morro do Macuco, Boa Vista II, Boa Vista I e São Judas. - Foto: Divulgação

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), em parceria com a Secretaria de Saúde, concluiu nesta segunda-feira, dia 24, a campanha ‘Bota Fora Dengue’. A iniciativa teve como objetivo eliminar criadouros e controlar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Ao todo, sete toneladas de materiais foram retiradas das residências dos moradores.



Ao longo de fevereiro, as equipes percorreram os bairros Assunção, São Carlos, Cotiara, Morro do Macuco, Boa Vista II, Boa Vista I e São Judas, recolhendo materiais inservíveis que poderiam se tornar focos do mosquito.



De acordo com Vinícius Paiva, coordenador da Coordenadoria de Resíduos Sólidos (CRS) do Saae, a campanha obteve resultados positivos graças ao engajamento da comunidade. "O ‘Bota Fora’ é uma iniciativa extremamente benéfica para nossa comunidade. Além de remover materiais que poderiam servir de criadouros para o Aedes aegypti, a campanha desempenha um papel educativo fundamental. A conscientização dos moradores sobre a importância do descarte correto de resíduos volumosos resultou na coleta das cerca de 7 toneladas de materiais, evitando descartes irregulares e contribuindo para a saúde pública. O engajamento nos motiva a expandir a ação para outros bairros", afirmou Vinícius.



A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, enfatizou a necessidade de manter ações preventivas contínuas para evitar a proliferação do mosquito. "A crescente adesão da população à campanha é encorajadora, mas não podemos baixar a guarda. É imprescindível que cada cidadão adote práticas preventivas diárias, como eliminar recipientes que acumulem água parada e manter a limpeza regular de seus ambientes. A prevenção é a ferramenta mais eficaz para evitar surtos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A colaboração de todos é essencial para mantermos nossa cidade segura e saudável", destacou Millena.



Com a campanha, a Prefeitura de Barra Mansa reafirma seu compromisso com a promoção da saúde pública e o bem-estar da população, ressaltando a importância da união entre o poder público e a comunidade no combate ao Aedes aegypti.



A população pode continuar contribuindo com as ações de combate ao mosquito denunciando imóveis que apresentem condições propícias ao seu desenvolvimento. As denúncias podem ser feitas à Vigilância em Saúde Ambiental, através do telefone: (24) 3512-0722.