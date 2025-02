O primeiro dia da "Semana do Idoso" foi no bairro Boa Vista II - Foto: Felipe Vieira

O primeiro dia da "Semana do Idoso" foi no bairro Boa Vista IIFoto: Felipe Vieira

Publicado 24/02/2025 17:44

Barra Mansa - Nesta segunda-feira, dia 24, no CRAS Casa da Família, situado no bairro Boa Vista II, foi iniciada a ‘Semana do Idoso’ de Barra Mansa. Até quinta-feira, dia 27, diversas atividades vão acontecer em diferentes lugares da cidade para celebrar e exaltar o público da melhor idade. O evento é uma realização das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Saúde, contando com o apoio da Associação dos Diabéticos (Adibam).



O prefeito Luiz Furlani e a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, participaram das ações no CRAS do Boa Vista II, assim como o vereador Deco. O evento teve também a presença de profissionais das pastas de Assistência e de Saúde, representada pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf).



A ação na Região Leste teve atendimentos de saúde com aferição de glicose e pressão arterial, orientação com nutricionista, alongamento orientado por fisioterapeuta e conversa com psicólogo. A Semana do Idoso ainda proporcionou momentos de interação para as pessoas com música ao vivo e show de prêmios.

A coordenadora do CRAS Casa da Família, Carla Mattos, ressaltou que iniciativas como essa são extremamente importantes para os idosos. “A socialização é fundamental, já que muitas vezes os familiares ficam ocupados por conta de trabalho ou alguma outra situação. O cuidado, não somente com a saúde, mas também na questão de ter companhia, ajuda os idosos a perceber que eles têm com quem contar e são valiosos para nós”, disse.



A secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, agradeceu aos envolvidos na ação e destacou que as pessoas idosas devem ser tratadas com carinho e cuidado. “Estou feliz de iniciarmos a Semana do Idoso. Nós da Assistência assumimos um compromisso com a população idosa, que precisa ser respeitada. Queremos incluir, trazer mais para perto e levar informação e lazer para o nosso público da melhor idade. Obrigado a todos os presentes nesta ação e vamos seguir trabalhando para o bem-estar de nosso povo”, comunicou.



Presente no evento, o prefeito Furlani parabenizou as equipes pela iniciativa. “Essa Semana do Idoso é uma ação importante, envolvendo as Secretarias de Assistência Social e de Saúde, juntamente com o Centro do Idoso e a Adibam. Além de proporcionar bem-estar aos idosos, é também um momento de convivência da nossa melhor idade”, frisou.



Dona Theresa Lobo, de 94 anos, moradora do bairro Santa Rita da Dutra, esteve presente no CRAS, junto com sua filha, e agradeceu pelo momento de diversão e confraternização. “Gostei muito. Aconselho as pessoas mais idosas que possam sair para fazer atividades, que façam, porque é muito bom ocupar a cabeça. O atendimento que eles nos deram aqui foi maravilhoso”, ressaltou.



Fevereiro Roxo no Centro do Idoso



Ainda nesta segunda-feira, dia 24, o Centro de Atendimento ao Idoso, localizado no bairro Ano Bom, realizou um café da manhã seguido de uma roda de conversa em alusão ao Fevereiro Roxo. A campanha visa conscientizar sobre doenças crônicas sem cura, como Alzheimer, fibromialgia e lúpus, destacando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.



Jessé Mendes, coordenador do Centro do Idoso, contou que todas as ações realizadas no Centro são bem recebidas e com a participação efetiva de usuários e da comunidade. “Oferecemos atendimentos multidisciplinares, proporcionando suporte médico, psicológico e social aos idosos. Nosso objetivo é sempre promover atividades que incentivem a integração e o bem-estar de todos”, contou Jessé.



O médico neurologista, Dr. Elder Sarmento, comandou a roda de conversa e enfatizou a importância para a prevenção do Alzheimer. “Nosso foco está no Alzheimer. É crucial discutir formas de prevenção, ressaltando a relevância de um sono reparador, alimentação equilibrada e atividades físicas regulares na prevenção de doenças degenerativas, especialmente neste mês dedicado à conscientização”, frisou.



O vereador Eduardo Pimentel, participou do evento e destacou o compromisso da gestão Furlani com a população idosa. “Estamos empenhados em implementar ações que assegurem o bem-estar e a saúde dos nossos idosos. Eventos como este são fundamentais para promover informação e apoio à terceira idade”, afirmou Pimentel.