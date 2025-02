Cerca de 40 cadetes da Aman se uniram para doar sangue - Foto: Paulo Dimas

Cerca de 40 cadetes da Aman se uniram para doar sangueFoto: Paulo Dimas

Publicado 27/02/2025 12:49

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa, localizado anexo à Santa Casa, recebe uma importante ação solidária ao longo desta semana. Cerca de 40 cadetes do 1º ano da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) se uniram para doar sangue no local. A iniciativa, promovida pelo grupo da Conferência Vicentina de São Maurício da Aman, ocorreu durante as Olimpíadas Acadêmicas - momento em que os militares do internato recebem autorização para sair e realizar ações sociais.



A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, expressou sua satisfação com a participação dos cadetes, ressaltando a importância dessa doação para a regulação do estoque de sangue, especialmente próximo ao carnaval, período em que a demanda tende a aumentar. "Vésperas de feriado prolongado são preocupantes. Ter o estoque regulado é de suma importância para que possamos passar o carnaval tranquilos", afirmou a coordenadora.



Além da valiosa contribuição dos cadetes, vários doadores voluntários também se mobilizaram, ajudando a estabilizar o estoque necessário para a festividade. “No dia 02 de fevereiro nós iniciamos uma campanha focada em angariar doadores para esse período pré-carnaval. Tivemos uma ótima adesão e agradeço a todos que aderiram, a solidariedade da comunidade é essencial para manter os níveis adequados de sangue disponíveis”, acrescentou Thaís.



Gestos como dos cadetes da Aman e o da população reafirmam a importância do ato que pode salvar vidas e fazer a diferença em momentos críticos. “Vamos para o carnaval com o estoque normalizado e isso nos mostra que, juntos, podemos criar um impacto positivo na vida de muitos”, concluiu a coordenadora do Hemonúcleo.