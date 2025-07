A programação contará com apresentações de quadrilha junina, shows ao vivo, brincadeiras típicas e diversas atrações para o público de todas as idades - Foto: Felipe Vieira

Publicado 24/07/2025 16:46

Barra Mansa - Com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, o Santuário Diocesano de Adoração Coração Eucarístico de Jesus, localizado no distrito de Floriano, realizará neste sábado, dia 26, seu primeiro 'Arraiá'. O evento acontece a partir das 12h, logo após a celebração da Santa Missa. A programação, dedicada a toda a família, faz parte do início das celebrações que marcam um ano da sua criação oficial do local.

A programação contará com apresentações de quadrilha junina, shows ao vivo, brincadeiras típicas e diversas atrações para o público de todas as idades.

Situado às margens da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, o Santuário integra a chamada Rota da Fé — trajeto que conecta importantes destinos religiosos como o Santuário Nacional de Aparecida, o Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, e o Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá.

Para chegar ao Santuário basta acessar uma das entradas do distrito de Floriano. O local é visível e também bem indicado com placas. A expectativa é de que a festa reúna fiéis, moradores e visitantes em um ambiente de fé, cultura e confraternização. A entrada é gratuita e aberta ao público.