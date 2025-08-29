O golpe está sendo aplicado com promessa de entrega de cesta básciaFoto: Divulgação
Prefeitura de Barra Mansa alerta sobre golpe durante entrega de cestas básicas
Pessoas estão se passando por funcionários da Secretaria de Assistência Social para coletar dados de beneficiários do Bolsa Família
