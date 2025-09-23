Projeto promove integração entre música, cultura e conscientização ambiental para mais de 100 alunos da rede pública municipalFoto: Divulgação
Caravana Sinta o Som encanta crianças da Educação Infantil em Barra Mansa
Projeto promove integração entre música, cultura e conscientização ambiental para mais de 100 alunos da rede pública municipal
Caravana Sinta o Som encanta crianças da Educação Infantil em Barra Mansa
Projeto promove integração entre música, cultura e conscientização ambiental para mais de 100 alunos da rede pública municipal
Barra Mansa se prepara para o desfile cívico em comemoração aos 193 anos de emancipação
Evento será realizado no dia 3 de outubro, com concentração às 7h na Avenida Domingos Mariano e desfile a partir das 8h na Avenida Joaquim Leite
Barra Mansa segue com Campanha de Vacinação Antirrábica neste fim de semana
Ação da Secretaria de Saúde mobiliza postos fixos e unidades móveis em diversos bairros nos dias 27 e 28 de setembro
Barra Mansa realiza ação de reflorestamento às margens do Rio Bananal
Trabalho de conscientização ambiental foi feita na Rua das Acácias, no bairro Morada da Colônia
Jogo solidário com apoio da Prefeitura de Barra Mansa arrecada uma tonelada de alimentos
Arena Vila Nova sediou o ‘Futebol das Estrelas’. Ingressos para a partida foram trocados por mantimentos, que serão doados a instituições da cidade
Barra Mansa realiza mutirão de limpeza e plantio no Jardim das Preguiças e na Beira-Rio
Ação celebrou o Dia Mundial da Limpeza e o Dia da Árvore, com participação de servidores e do Grupo Escoteiro 58
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.