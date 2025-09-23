Projeto promove integração entre música, cultura e conscientização ambiental para mais de 100 alunos da rede pública municipal - Foto: Divulgação

Projeto promove integração entre música, cultura e conscientização ambiental para mais de 100 alunos da rede pública municipalFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 16:10

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação (SME), promoveu nesta terça-feira, dia 23, uma experiência cultural e educativa inesquecível para os alunos da Educação Infantil. A Escola Municipal Belo Horizonte recebeu a Caravana Sinta o Som – Entre Rios, Mares e Oceanos, que reuniu 102 crianças do Pré II em uma vivência única, marcada por arte, música, ludicidade e consciência ambiental.

Com apoio da Secretaria de Educação, a iniciativa reafirma o compromisso do município em proporcionar à comunidade escolar o acesso a práticas pedagógicas inovadoras, que unem aprendizado e sensibilidade artística. Durante a atividade, os pequenos puderam explorar sons, ritmos e movimentos por meio de instrumentos confeccionados a partir de materiais reutilizáveis, despertando neles o senso criativo e a valorização da sustentabilidade.

Segundo a diretora estratégica da SME, Ângela da Costa Soares, o projeto apresentou um repertório diversificado, inspirado em nomes consagrados da música brasileira, como Dorival Caymmi, Tom Jobim e Lia de Itamaracá, além de cantigas populares relacionadas ao universo das águas. “Foi uma oportunidade ímpar para as crianças experimentarem a música de maneira sensorial e significativa, em um diálogo entre arte e natureza”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Linamar Carvalho Alves, reforçou a relevância da ação para o desenvolvimento integral dos alunos. “Iniciativas como a Caravana Sinta o Som ampliam o olhar das nossas crianças para a arte, a cultura e o meio ambiente. São experiências que fortalecem a aprendizagem, estimulam a imaginação e aproximam as crianças da escola de forma lúdica, criativa e afetuosa”, disse.

O evento integra a programação cultural e pedagógica do município, consolidando Barra Mansa como referência na implementação de projetos que unem educação, arte e consciência ambiental em benefício da formação cidadã das novas gerações.