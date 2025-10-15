O primeiro dia do evento reuniu empreendedores e fazedores de cultura no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira Silva, no CentroFoto: Divulgação
Barra Mansa dá início ao 1º Seminário de Economia Criativa
Primeira oficina abordou a importância da formalização de negócios; programação segue até sexta-feira (17)
Barra Mansa dá início ao 1º Seminário de Economia Criativa
Primeira oficina abordou a importância da formalização de negócios; programação segue até sexta-feira (17)
Barra Mansa sedia Oficinas de Integração Intersetorial voltadas à gestão de abrigos temporários
Evento reúne profissionais de Assistência Social, Saúde e Defesa Civil de municípios das regiões Médio Paraíba e Costa Verde
Prefeitura de Barra Mansa e Colégio Verbo Divino firmam parceria para formar equipes esportivas
Acordo de Cooperação Técnica estimulará a prática de diversas modalidades envolvendo crianças e adolescentes de 12 a 17 anos
Conexão Global chega à Região Leste neste sábado com diversos serviços gratuitos
Evento oferece atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, orientação jurídica e documentação civil
Saae-BM reforça abastecimento com moderno equipamento de distribuição de água
Investimento de R$ 150 mil na principal estação de tratamento da cidade faz parte do pacote de anúncios preparado pela Prefeitura em comemoração aos 193 anos de Barra Mansa
Barra Mansa está com inscrições abertas para candidatos ao Conselho Fiscal da Previdência Municipal
Servidores ativos e inativos podem se inscrever até 21 de outubro para concorrer às vagas do órgão fiscalizador do Regime Próprio de Previdência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.