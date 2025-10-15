O primeiro dia do evento reuniu empreendedores e fazedores de cultura no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira Silva, no Centro - Foto: Divulgação

Publicado 15/10/2025 15:18

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, deu início na terça-feira (14) ao 1º Seminário de Economia Criativa. A ação é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj), por meio da Escola da Cultura RJ, em parceria com o Sebrae-RJ, contando com o apoio da Prefeitura.

O primeiro dia do evento reuniu empreendedores e fazedores de cultura no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira Silva, no Centro, e teve como tema ‘Como formalizar o seu negócio’. A oficina foi conduzida por João Luiz, do Sebrae-RJ, com apoio da Escola da Cultura RJ, com o objetivo de orientar os participantes sobre planejamento e formalização de atividades culturais, ampliando as possibilidades de crescimento e acesso a novos mercados.

A analista do Sebrae-RJ na região do Médio Paraíba, Natália Malaquias, destacou a importância das capacitações para o desenvolvimento dos empreendedores locais. "Estamos realizando este projeto em parceria com o Governo do Estado e com a Prefeitura para oferecer quatro dias de oficinas voltadas à capacitação dos fazedores de cultura de Barra Mansa. Hoje tratamos sobre a importância da formalização, que é fundamental para ampliar o acesso a crédito e novos clientes, além de fortalecer o negócio de forma sustentável", afirmou.

A subsecretária de Estado de Cultura e Economia Criativa e gestora da Escola da Cultura RJ, Cláudia Viana, ressaltou o compromisso da instituição com a democratização do acesso à formação e ao conhecimento. “Estamos cumprindo um trabalho de democratização do acesso, visitando todas as regiões do estado. Nosso objetivo é fortalecer os fazedores de cultura e promover o crescimento de seus negócios, permitindo que possam gerar renda e oportunidades nas suas cidades”, explicou.

Ainda segundo Cláudia, o seminário segue até sexta-feira (17), com oficinas sobre gestão financeira e marketing digital. “Teremos dois dias dedicados às finanças, com uma aula mais aprofundada sobre saúde financeira e sustentabilidade dos negócios, e encerraremos com um encontro sobre mídias digitais, abordando tudo o que é necessário para fortalecer a presença online”, completou.

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, enfatizou como o seminário pode trazer benefícios para empreendedores e fazedores de cultura. “Por meio das oficinas feitas neste seminário, os produtores culturais em Barra Mansa, que realizam produção manual como artesanato ou alguma outra ação que desenvolva crescimento para a comunidade, podem aprender a se posicionar melhor e elevar suas vendas”, comunicou.

As oficinas continuam nesta quarta-feira (15) e seguem até sexta (17). As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e ainda podem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/RVJjLhBrJh.