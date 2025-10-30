Feira tem a expectativa de reunir 75 mil pessoas no Parque da Cidade - Foto: Gabriel Borges

Feira tem a expectativa de reunir 75 mil pessoas no Parque da CidadeFoto: Gabriel Borges

Publicado 30/10/2025 15:34

Barra Mansa - A 24ª edição da Flumisul (Feira de Negócios do Sul Fluminense) foi aberta oficialmente na noite desta quarta-feira, 29, no Parque da Cidade de Barra Mansa. Com uma ampla programação que segue até o sábado, dia 1º de novembro, o evento consolida a cidade como sede do maior evento empresarial do interior do Estado do Rio de Janeiro. A feira reúne empresas e instituições de diversos setores da economia, com expectativa de movimentar cerca de R$ 26 milhões em negócios e atrair 75 mil visitantes ao longo dos quatro dias. A realização é da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços), com apoio da Prefeitura, do Sicomércio-BM e da CDL-BM.

A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Luiz Furlani; da vice-prefeita Luciana Alves; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar Carvalho; do presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Bruno Paciello; da presidente da Aciap-BM, Fernanda Moisés, e de diversas autoridades municipais e estaduais. Entre elas o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca; o subsecretário de Estado de Articulação Institucional, Rodrigo Drable; e o subsecretário de Gastronomia do Estado do Rio de Janeiro, Tiago Moura.

Também participaram representantes de entidades empresariais e do setor produtivo, como a presidente do Sicomércio-BM, Lilian Panizza; o presidente da CDL-BM, Gleidson Kelman Bragança Gomes; o vice-presidente da Facerj, Matheus Gattás; e o diretor de operações da ArcelorMittal, Paulo Marcelo Rodrigues.

Durante o discurso de abertura, o prefeito Luiz Furlani destacou o momento de transformação que o município está vivendo. “Barra Mansa vive um momento muito especial, de muitas realizações e avanços. Somente neste mês de outubro, realizamos 29 ações entre inaugurações, entregas e anúncios, sendo uma por dia. Esse é o resultado de um trabalho conjunto da nossa equipe. A Flumisul é a continuidade do que foi iniciado lá atrás, mas este ano ela acontece em um contexto diferente: o da reindustrialização da cidade, com a consolidação do Parque Industrial de Barra Mansa, o mais estratégico do Sul Fluminense, às margens da Via Dutra e com acesso ferroviário”, ressaltou o prefeito.



Novo momento da economia local



O secretário Cesar Carvalho reforçou ainda que a feira é uma vitrine do novo momento da economia local. “A Flumisul vem para potencializar ainda mais o crescimento da cidade e atrair novos investimentos que gerem emprego e renda para nossa população”, destacou o secretário.

O diretor de operações da ArcelorMittal, Paulo Marcelo Rodrigues, também destacou a importância da Flumisul como espaço de conexões estratégicas e reafirmou o compromisso da empresa com o município. “As edições anteriores da feira marcaram o anúncio de importantes investimentos e geração de empregos. Este ano, temos a satisfação de informar que esses projetos já estão em operação. Nesta semana, iniciamos os testes do novo laminador, que vai capacitar a planta de Barra Mansa a produzir aço para a indústria automobilística”, informou.

Paulo lembrou ainda a trajetória histórica da empresa na cidade. “A planta de Barra Mansa é uma das mais antigas da ArcelorMittal no Brasil. A companhia completou 100 anos, e nossa unidade local, 88. É a mais antiga do grupo, e será a primeira a operar com o laminador mais moderno. Isso mostra nosso compromisso com o desenvolvimento de Barra Mansa e da região”.

A presidente da Aciap-BM, Fernanda Moisés, ressaltou que a Flumisul se consolidou como uma feira de caráter regional e estadual, reunindo expositores dos setores industrial, comercial, do agronegócio e da construção civil. "A Flumisul é um ambiente de negócios, networking e aprendizado. Este ano, trouxemos diversas novidades, como a Arena Gamer, que aproxima os jovens do universo da tecnologia e do empreendedorismo, além de um espaço de gastronomia com aulas-show e o espaço do artesanato, valorizando o talento local. São muitas atrações que fazem da feira um verdadeiro ponto de encontro entre inovação, cultura e desenvolvimento", destacou.

A programação da 24ª Flumisul inclui palestras, painéis, oficinas, atrações culturais e shows regionais, além de uma ampla praça de alimentação. O evento reforça o compromisso da cidade com o desenvolvimento econômico sustentável e com a integração entre empresas, poder público e sociedade civil.