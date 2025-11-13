A iniciativa tem como objetivo mapear e reconhecer experiências inspiradoras das redes públicas de ensino - Foto: Arquivo/PMBM

Publicado 13/11/2025 17:16

Barra Mansa - O município de Barra Mansa está sendo representado em um importante programa de boas práticas do ensino integral, promovido pelo Ministério da Educação (MEC). A iniciativa tem como objetivo mapear e reconhecer experiências inspiradoras das redes públicas de ensino que ofertam tempo integral em todo o país.

Em Barra Mansa, a Educação Municipal participa com o projeto “Rumos e Trilhas: Inovação e Sentido na Educação Integral”, que integra o conjunto de ações das Escolas Vocacionadas. A proposta busca transformar a escola pública em um espaço mais significativo e acolhedor, onde os estudantes possam desenvolver suas potencialidades e vivenciar o sentimento de pertencimento à comunidade escolar.

Desde 2022, o município vem fortalecendo essa política educacional por meio de quatro Escolas Vocacionadas:

•Ciep 483 Ada Bogato (Paraíso de Cima) – Vocacionada Socioambiental;

•Gelson Silvino (Moinho de Vento) – Vocacionada Socioambiental;

•Vila Elmira (Vila Elmira) – Vocacionada Socioambiental;

•Ciep 485 João Batista Barros (Bom Pastor) – Vocacionada à Música.

A presença de Barra Mansa na seleção nacional valoriza o trabalho desenvolvido nas unidades escolares e evidencia o compromisso da rede municipal com uma educação integral, inovadora e com propósito.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, destacou que a participação no programa é resultado do avanço diário da educação no município e do empenho de toda a equipe escolar. “Temos buscado constantemente aprimorar nossas práticas e oferecer aos estudantes experiências que façam sentido, promovendo o desenvolvimento integral e fortalecendo o vínculo entre escola e comunidade”, afirmou a secretária.

Para saber mais sobre o Mapa da Educação Integral no Brasil e conhecer outras experiências inspiradoras, acesse: experienciaseduintegral.com.br/mapa/