Avaliação visa medir o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e matemática - Foto: Gabriel Borges

Publicado 26/11/2025 14:39

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Barra Mansa reforça aos pais e responsáveis a importância da participação dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental no Avalia RJ. No município, as questões serão aplicadas a partir desta quinta-feira, dia 27 de novembro, nas unidades escolares, no horário regular de aula.

Os resultados dessa avaliação auxiliam tanto o Estado quanto os municípios na elaboração de políticas públicas, no aprimoramento das práticas pedagógicas e no planejamento de ações que garantam uma educação cada vez mais eficaz.

A secretária municipal de Educação, Linamar Carvalho, enfatiza que a participação de todos os alunos é fundamental para que os resultados retratem o aprendizado das turmas e permitam que a rede municipal identifique avanços, desafios e estratégias necessárias para fortalecer o processo educativo.

"Contamos com o apoio das famílias na garantia da presença dos nossos alunos nos dias da aplicação da avaliação. Confirme na escola do seu filho os dias em que a avaliação acontecerá e incentive-o a participar com tranquilidade desse processo. Quando a escola e a família se unem, conseguimos promover uma educação mais justa e eficiente para nossas crianças", destacou Linamar.