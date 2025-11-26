Avaliação visa medir o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e matemáticaFoto: Gabriel Borges
Barra Mansa mobiliza pais de alunos do 2º ano para participação no Avalia RJ
Avaliação visa medir o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e matemática, além de oferecer diagnóstico preciso sobre a aprendizagem
Show de Talentos marca lançamento oficial do novo nome da Escola Vocacionada à Música em Barra Mansa
Noite reuniu mais de 500 pessoas e celebrou legado do mestre da educação musical, Benedito Alexandre Tavares Filho, o "Senhor Dito"
Secretaria de Manutenção Urbana promove diversas melhorias na área de acesso à Ponte dos Arcos
Trabalhos executados nesta terça-feira, no Centro, incluem limpeza, retirada de terra e pintura na parte inferior da ponte
Clínica Veterinária de Barra Mansa já realizou mais de 2.100 castrações em 2025
Prefeitura atua diretamente na prevenção do abandono, no controle populacional e na promoção da saúde dos pets
Barra Mansa amplia vacinação antirrábica nos distritos rurais
Ação da Secretaria Municipal de Saúde visa reforçar a imunização de cães e gatos
Inscrições abertas para o maior evento de crossfit do Sul do Estado em Barra Mansa
R94 Challenge 2025 acontecerá nos dias 6 e 7 de dezembro, no Parque da Cidade, e contará com disputas e atrações esportivas
