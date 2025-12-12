A modernização inclui melhorias no salão de festas, campo de futebol, quadra, campos de areia, duchas, nova área para caminhada, vestiários e na academia da terceira idade - Foto: Gabriel Borges

Publicado 12/12/2025 17:01

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa entregou na manhã desta sexta-feira (12), a reforma do Centro de Recreação Antônio Ermírio de Moraes, no bairro Saudade. O espaço, que é referência em lazer, convivência e prática esportiva para os moradores da região, foi completamente revitalizado por meio de uma parceria entre o governo municipal e a ArcelorMittal. A modernização inclui melhorias no salão de festas, campo de futebol, quadra, campos de areia, duchas, nova área para caminhada, vestiários e na academia da terceira idade.

Representando o prefeito Luiz Furlani, a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, destacou que a iniciativa, através de importantes parcerias, gera o desenvolvimento social de toda a comunidade.

"Quando a gente transforma o ambiente, o ambiente também nos transforma, seja no modo de agir, nos nossos costumes… Então, esse espaço revitalizado é um local de boas práticas. Barra Mansa cresce quando caminhamos ao lado de quem acredita na cidade e a parceria com a ArcelorMittal e com a Câmara de Vereadores tornou essa reforma possível. É uma parceria que gerou resultados concretos em prol das famílias da nossa cidade", destacou Joseane, agradecendo todos os envolvidos na revitalização do espaço.

O diretor de Negócios Industriais da ArcelorMittal no Sul Fluminense, Paulo Marcelo Rodrigues, destacou que a Fundação ArcelorMittal é consistente em projetos sociais e que contribuir com o meio onde a empresa está instalada é motivo de felicidade. “Teremos aqui, no Centro de Recreação, um projeto esportivo (Craque do Amanhã) que vai acolher 180 crianças. Todos os projetos que a gente traz para a cidade tem um engajamento e apoio muito grande da Prefeitura e do Poder Legislativo. Essa é mais uma parceria de sucesso e estamos orgulhosos e com muita esperança de que a comunidade possa passar bons momentos aqui”, acrescentou o diretor da ArcelorMittal.

Também estiveram presentes na reinauguração, os secretários municipais José Luiz Vaneli, o Leiteiro (Governo), Mário Jorge Ferreira (Juventude, Esporte e Lazer) e Fanuel Fernando Faria (Manutenção Urbana); o diretor executivo do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca; o gerente de RH da ArcelorMittal, Fabrício Damasceno, e outros funcionários da empresa; o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Sandro, e os parlamentares Cristina Magno, Eduardo Pimentel, Klévis Farmacêutico, Junior da Van, Marcel Castro e Marquinho Pitombeira.

"Em alguns momentos, a Prefeitura realizou manutenções aqui, dentro do que era possível no momento. Mas, agora, com essa revitalização, que envolveu muitas pessoas, conquistamos um espaço estruturado para acolher as famílias e desenvolver nossas crianças, jovens, adultos e a Melhor Idade. Agradeço o prefeito Furlani, a equipe da ArcelorMittal e ao presidente da Associação de Moradores do Ponto Final de Saudade, Renan, e a todas as demais pessoas que se empenharam para essa conquista", destacou o vereador Marquinho Pitombeira.

O parlamentar Junior da Van também ressaltou a alegria de receber o novo espaço e aproveitou para homenagear com Moções de Congratulação alguns funcionários da ArcelorMittal envolvidos no projeto. “Foram 75 dias de obra. Estive aqui todos os dias e agradeço todo o apoio do prefeito Luiz Furlani, de suas equipes envolvidas neste trabalho, e da ArcelorMittal. Agradeço por estarem entregando um espaço que estava em desuso e que agora volta a cumprir sua função social, oferecendo lazer, bem-estar e mais qualidade de vida para a nossa comunidade”.



Projetos Esportivos



O secretário Mário Jorge ressaltou que a Secretaria de Esporte está trabalhando com afinco para atingir o objetivo do prefeito Luiz Furlani: fazer com que a cidade respire práticas esportivas. "O Craque do Amanhã será integrado ao nosso programa de performance, responsável pela formação das equipes que representam o município. Além do futebol e futsal, vamos trazer outras modalidades para este espaço, ampliando oportunidades e fortalecendo o desenvolvimento esportivo da nossa cidade. Além das escolinhas, a prática esportiva é fundamental para promover saúde, disciplina, socialização e qualidade de vida. Queremos que cada cidadão encontre aqui um espaço de bem-estar e desenvolvimento, contribuindo para uma Barra Mansa mais ativa e integrada” - ressaltou Mário Jorge.



Craque do Amanhã



Durante o evento, também foi reforçada a implantação do Projeto Craque do Amanhã, previsto para iniciar em janeiro de 2026. A iniciativa atenderá 180 crianças, de 7 a 12 anos, oferecendo aulas de futebol e futsal, uniforme completo, lanche durante os treinos e cesta básica mensal.

A iniciativa utiliza o esporte como ferramenta de inclusão, desenvolvimento integral e cidadania. Entre os padrinhos do projeto estão atletas como Ibson Silva, Vagner Love, Everton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso. A ação será desenvolvida em parceria com a Prefeitura e com a ArcelorMittal.

A inscrição é feita presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no próprio Centro de Recreação Antônio Ermírio de Moraes. As famílias deverão apresentar cópias dos documentos do responsável (CPF e identidade) e do aluno (identidade ou certidão de nascimento, declaração escolar e atestado médico), além de comprovante de residência. Documentos como Cartão do SUS, RioCard e Bolsa Família podem ser acrescentados.