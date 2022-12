A equipe de imunização fez uma busca ativa para regularizar a vacinação contra o sarampo na Vila São Luiz e Recantus - Divulgação

Publicado 13/12/2022 17:01 | Atualizado 13/12/2022 17:04

Belford Roxo - Vacinar é proteção na dose certa. A Secretaria Executiva de Epidemiologia de Belford Roxo, através da Equipe de Imunização, realizou na manhã desta terça-feira (13/12), uma busca ativa de crianças para regularizar a vacinação contra o sarampo. A ação foi promovida nas localidades de Recantus e Vila São Luiz.

A equipe traçou metas para regularizar a vacinação contra o sarampo nos bairros Divulgação

As equipes de campo foram lideradas pelo superintendente municipal de Vigilância em Saúde Epidemiológica, Rafael Felisberto. Estiveram presentes na ação, o diretor municipal de Imunização, Yuri Ferreira, o chefe de divisão da Vigilância Epidemiológica hospitalar, Ricardo Lopes, e as técnicas de enfermagem, Valéria dos Santos e Kelly Cristina Barbosa.Com o objetivo de contribuir com as ações promovidas pela Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e Ministério da Saúde, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) visitaram moradores da região. A missão principal visa recuperar a certificação de país livre do sarampo e aumentar a adesão à vacina. . “Vamos a campo buscar que ainda não se vacinou contra o sarampo, pois é importante manter a imunização em dia”, resumiu o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira.