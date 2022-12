A montagem, em formato de musical infantil inédito, levará aos palcos e a musicalidade do samba em suas diferentes vertentes, a partir da adaptação rítmica de cantigas de roda tradicionais brasileiras - Divulgação / Larissa Mendonça

Publicado 10/12/2022 19:26 | Atualizado 10/12/2022 19:36

Belford Roxo - Após a estreia no Museu da História e Cultura Afro-Brasileira (MUCAHB), no Rio de Janeiro, no mês de novembro, Will Will das Candongas, um palhaço andarilho que de seus bordejos pelas ruas e trens da cidade do Rio de Janeiro, acumulou uma coleção de memórias originadas em conversas e escutas entre amigos e parentes. Cenas estas, vivenciadas ou testemunhadas por ele, que tinham um grande apelo de "vai dar samba" e assim, nasce o espetáculo: "No conto & no samba". A peça, com entrada gratuita, tem a sua reestreia marcada para a próxima sexta-feira (16/12), no Espaço Cultural Donana, no bairro Areia Branca, em Belford Roxo - e terá duas sessões, a primeira às 15h30 e a última às 17h30. O projeto conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ2.

A montagem, em formato de musical infantil inédito, levará aos palcos e a musicalidade do samba em suas diferentes vertentes, a partir da adaptação rítmica de cantigas de roda tradicionais brasileiras. Com direção geral de Wildson França - que interpreta o palhaço Will Will - também imprime no personagem e na obra, as suas memórias ligadas à própria afetividade com este universo cultural.

O protagonista conta lembranças e vivências do dia a dia através de notas musicais e contos populares traduzidos pelo olhar da arte da palhaçaria. Acompanhado por uma trupe de quatro músicos com larga experiência artística e pedagógica, ele cantará buscando conexão com o público, através de uma postura brincante e situações cotidianas. Levará na palma da mão variações de estilos como samba de roda, samba canção, partido alto, samba de breque, sambalanço e muito mais, a intenção é mesclar; samba, memórias e contos populares. A musicalidade irá compor a trajetória da apresentação. Que terminará trazendo a alegria de viver.



Will Will das Candongas, um palhaço andarilho que acumulou uma coleção de memórias originadas em conversas e escutas entre amigos e parentes Divulgação / Larissa Mendonça

"Para a criança, reconhecer-se nas manifestações culturais da sociedade em que vive, aprendendo a valorizar, respeitar e compreender o processo através do contato e da experiência, significa aprender com suas origens e sua própria história", declara o diretor. Ao compor o projeto em parceria criativa com Adriana Fonseca (roteiro), Hudson Batista (Direção Artística) e Gustavo Pereira (Direção musical), França entende que, através do contato com o samba e suas diferentes vertentes, torna-se possível estabelecer um processo de conexão e compreensão da formação de identidade de povo brasileiro.

O espetáculo tem o intuito de distribuir alegria, aprendizagem e conexão entre memórias afetivas que cercam as pessoas de um modo geral. O samba é um estilo musical genuinamente brasileiro capaz de contar a história do país por meio de suas letras e variações rítmicas. Ele conduz a uma viagem divertida, rica e plural às raízes socioculturais, traduzindo assim, de forma leve e descontraída, alma do povo que se veste de verde e amarelo.

Serviço

Musical infantil ‘No conto & no samba’

Data/hora: 16/12 (sexta-feira) – 15h30 e 17h30

Local: Espaço Cultural Donana

Endereço: Rua Aguapeí, 197 - Areia Branca, Belford Roxo

Entrada: Gratuita

Duração: 50 min