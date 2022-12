O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Belford Roxo - Divulgação / PCRN

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Belford RoxoDivulgação / PCRN

Publicado 10/12/2022 10:46 | Atualizado 10/12/2022 10:48

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia Especializada de Capturas e Polícia Interestadual (DECAP/POLINTER), do Rio Grande do Norte, prenderam na última quinta-feira (07/12), no bairro Nova Vida, em Parnamirim (RN), Jobson Ricardo Gomes da Silveira, de 43 anos. O homem foi preso acusado de homicídio, em Belford Roxo. Segundo as investigações, Jobson Ricardo estava foragido da Justiça na comunidade quilombola Moita Verde, em Parnamirim.



O mandado foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Belford Roxo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Ele foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.