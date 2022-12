A confraternização da Guarda Mirim contou com a presença de alunos, professores e autoridadesA confraternização da Guarda Mirim contou com a presença de alunos, professores e autoridades - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 09/12/2022 18:23 | Atualizado 09/12/2022 18:30

Belford Roxo - Capacitando os jovens para colherem um futuro melhor. A Guarda Municipal de Belford Roxo realizou, nesta quinta-feira (08/12), a confraternização da certificação de 180 alunos do Projeto Guarda Mirim, desenvolvido no polo Cederj, no bairro São Bernardo. O evento encerrou o ciclo do ano de 2022 com a presença de alunos, pais, professores e autoridades do município. As inscrições das novas turmas já estão abertas para 230 alunos em fevereiro de 2023.

O projeto teve início de 2018 e formou mais de 1.300 alunos de 10 a 17 anos com o objetivo de capacitar jovens do município através de valores essenciais como ética, respeito, civilidade e responsabilidade. No cronograma que segue o calendário letivo das escolas municipais, os seguintes temas são abordados: Rotinas Administrativas, Informática, Pacote Office, Ética e Cidadania, Educação Ambiental e de Trânsito, Primeiros Socorros e Ordem Unida (Disciplina e Hierarquia).



O motorista Luiz Mariano e a esposa Maria Neuza orgulhos na formatura do filho Alex ao lado de Egídio e Thiago Rafael Barreto / PMBR

Segundo os coordenadores do Projeto Guarda Mirim, Thiago Silva e Egídio Soares, a nova turma marcou a volta das aulas presenciais. "Ficamos felizes de trabalhar a Segurança Pública em uma perspectiva pedagógica, através da formação e educação dos jovens, para estimular o crescimento desses alunos", contou Thiago. "Conseguimos aqui uma ótima estrutura com o ambiente acadêmico do Polo Cederj e gostaria de agradecer os esforços da diretora do polo, Deiseli Coutinho", completou Egídio. As turmas são divididas em Guarda Mirim Classe I com alunos de 10 a 13 anos e a Guarda Mirim Classe II dos 14 aos 17 anos. Livros e materiais diversos foram oferecidos às turmas para dar todo o suporte acadêmico necessário na jornada até o pré-vestibular.

Os coordenadores destacam que o projeto tem parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) que promove a oportunidade de os alunos serem jovens-aprendizes no mercado de trabalho, após a conclusão da capacitação do projeto. Assim como é oferecido vagas do curso pré-vestibular social da Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) para continuarem a jornada acadêmica até a faculdade.

Momento especial

O secretário municipal de Segurança Pública, Márcio Valério, prestigiou a cerimônia e destacou a importância do projeto. “Esse momento é especial, contribuir com esse projeto que enriquece o nosso município através da inclusão social. Ensinamos valores que vão fazer toda a diferença na vida desses jovens”, contou. “Esses jovens enobrecem a Guarda Mirim, vejo essa oportunidade de grande valia para eles. Agradeço ao nosso prefeito Waguinho e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho que fortalecem esses projetos com uma gestão participativa para desenvolvermos esse trabalho”, finalizou Márcio.



Juliana e Jesiel destacaram a importância da Guarda Mirim na vida dos filhos Davi e Daniel Rafael Barreto / PMBR

A inscrição para fazer parte do projeto é realizada no Polo Cederj e os documentos requisitados são: identidade, CPF, comprovante de residência e declaração escolar. As aulas acontecem todas às terças, quartas e sextas-feiras, em dois turnos, manhã e tarde. A família do jovem Alex de Azevedo Santos, de 16 anos, moradores de Nova Piam, o motorista José Luiz Mariano, 56 anos, e a diarista Maria Neuza, 64, ficaram emocionados com o evento. "Nosso filho completou o terceiro ano participando do projeto e percebemos a evolução dele com todo o conhecimento adquirido nas aulas e o interesse pelo estudo", contou José Luiz. "Eu adoro esse projeto para os jovens e principalmente para o meu filho. Convido os pais para inscreverem seus filhos nas turmas. Eles são o nosso futuro", acrescentou Maria Neuza.