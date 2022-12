A primeira etapa do Concurso acontece neste sábado (10/12) - Divulgação / PMBR

Publicado 07/12/2022 23:30 | Atualizado 07/12/2022 23:34

Belford Roxo - Belford Roxo – A Secretaria de Cultura de Belford Roxo está com inscrições abertas, desde o dia 03 de dezembro, para o "1º Concurso de Dança – Batalha do Passinho (Só no Talentinho)". A primeira etapa acontece neste sábado (10/12).



As inscrições podem ser feitas na Fundação Aldeia Samambaia, na Rua Maria Araújo, 101, no bairro MalhaPão ou na Casa de Cultura de Belford Roxo, na Avenida Bob Kennedy, s/n, no bairro Nova Piam.



Para mais informações os interessados devem ligar no telefone: (21) 9958-08875 (Lizete Jacinto).

