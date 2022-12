Armandinho Penelis no seu discurso, após ser eleito para a presidência da Câmara de Vereadores - Divulgação / CMBR

Publicado 06/12/2022 21:39 | Atualizado 06/12/2022 21:46

Belford Roxo – A Câmara de Vereadores de Belford Roxo tem um novo presidente a partir de 1º de janeiro de 2023: Armandinho Penelis (MDB), de 45 anos. A eleição do novo comandante do Legislativo Municipal aconteceu em sessão solene, na última quinta-feira (01/12), quando foram eleitos também a nova Mesa Diretora da Casa.Integram ainda a nova Mesa Diretora os vereadores: 1º vice-presidente, Nelci Praça (MDB); 2º vice-presidente, Matheus Igual a Você (Solidariedade); 3º vice-presidente, Júlio Piu (PSDB); 1º Secretário, Markinho Gandra (PDT); 2º Secretária, Regina do Valtinho (PP); e 3º Secretário, Henrique Farofa (PSL). Também assumirá a função de Corregedor, o vereador Igor Feio (MDB) e suplente Teixeira do Carvão (DEM).Em clima de muita emoção, o novo presidente Armandinho Pene lis agradeceu a Deus, a sua família, aos vereadores e ao Executivo Municipal, por todo apoio para que pudesse concorrer a presidência e estar servindo ao povo. “Será uma honra administrar essa Casa, e que conta com o profissionalismo de todos para a condução dos trabalhos", destacou Penelis.Os vereadores fizeram uso da Tribuna para parabenizar o próximo presidente e externaram sua satisfação, bem como o atual presidente Sidney Canella (MDB), que cumprimentou o colega e desejou uma excelente administração.