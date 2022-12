Prefeito Waguinho abriu oficialmente o Natal Luz ao lado dos filhos Nathan e Callebe e da esposa, a deputada federal Daniela do Waguinho - Rafael Barreto / PMBR

Prefeito Waguinho abriu oficialmente o Natal Luz ao lado dos filhos Nathan e Callebe e da esposa, a deputada federal Daniela do WaguinhoRafael Barreto / PMBR

Publicado 05/12/2022 13:11 | Atualizado 05/12/2022 13:18

Sueli da Silva (à esquerda) aproveitou e levou a família para abertura do Natal Luz Rafael Barreto / PMBR

A abertura do Natal Luz na Praça de Heliópolis atraiu moradores de diversos bairros e municípios vizinhos Rafael Barreto / PMBR

Que foi à cerimônia assistiu ainda a uma cantata e da dança dos alunos da Escola Municipal Jorge Ayres de Lima Rafael Barreto / PMBR

Daniela do Waguinho com os filhos Callebe, Nathan e o prefeito Waguinho no Natal Luz Rafael Barreto / PMBR

Encantada com a decoração, Gina Araújo decidiu fazer uma selfie com o letreiro do Natal Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - E foi assim, com um clique de um botão, que o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), abriu oficialmente o "Natal Luz" em Belford Roxo ao acender a árvore de 22 metros de altura, localizada na praça de Heliópolis, no final de semana. O quarto ano do Natal conta com mais 24 pontos iluminados espalhados pela cidade atraindo a atenção e encantando a todos.Com a praça toda iluminada e com enfeites novos, Heliópolis foi palco de uma grande festa, que começou com a apresentação de uma cantata e dança com 24 alunos da Escola Municipal Jorge Ayres de Lima, Parque São José. Os estudantes ainda homenagearam o prefeito ao cantarem a música “Amigo” do Roberto Carlos.Ao lado dos filhos Nathan e Callebe, Waguinho e sua esposa, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), ficaram encantados com a decoração. “Fazer a abertura do Natal em um local onde antes do nosso governo não tinha nada é motivo de orgulho. Isso traz vida e alto astral para as pessoas, além de sentirem o espírito natalino. E garanto a vocês que ano que vem será maior”, afirmou Waguinho. Ainda de acordo com o prefeito, o Natal representa o nascimento de Jesus, que simboliza amor, vida, paz, alegria, união, família e muitas outras coisas. “A entrada da cidade está um luxo. E tenho uma novidade: essa semana passará pelos bairros um trio elétrico natalino todo ornamentado”, acrescentou.Reflexiva, a deputada federal Daniela do Waguinho lembrou da cidade antes de 2017 e olha agora para Belford Roxo com alegria e gratidão. “Dou os parabéns por esse momento mágico que está sendo proporcionado, não só para os moradores da cidade, mas para todo o Rio de Janeiro que quiser fazer uma visita e ver o nosso Natal iluminado. Esse é um momento de confraternização, onde precisamos viver e valorizar essa época tão importante. Através do trabalho realizado, o Waguinho tem elevado a autoestima das pessoas. Há alguns anos as pessoas só queriam uma iluminação simples para simbolizar a época, e não tinham. Hoje estamos nessa festa linda nos deparando com tantos enfeites. Ficamos felizes em participar desse momento com vocês”, garantiu Daniela.Moradores do Bairro das Graças e Areia Branca, Joselaine Ribeiro, 43 anos, Miguel Ribeiro, 2, Paulo José, 41 e Victor Hugo, 19, se reuniram para ver de perto o Natal Luz. “Viemos prestigiar o evento e trazer nosso filho para ver os enfeites. Está tudo lindo e fiquei surpresa, pois eu já esperava algo legal, mas não sabia que estava tanto assim. Estamos adorando e a árvore está incrível, gigante. O pórtico também está lindo, a entrada da cidade ficou incrível. Nem parece Belford Roxo. Está mais bonito que o ano passado”, afirmou Joselaine.Depois de 10 anos morando em Bangu, Aurediane Feliciano, 43, e suas filhas Gabriele e Marcele Feliciano, 25 e 26, voltaram a Belford Roxo a convite de familiares para o Natal Luz. “Ficamos impressionadas em ver como a cidade mudou em 10 anos. Eu trazia as meninas pequenas para a praça e olha como está agora, muito linda”, disse Aurediane. “Nunca vimos algo assim, está tudo lindo e bem organizado. Gostamos bastante”, disse Gabrielle, ao lado dos avós Davi Feliciano, 69, e Sueli da Silva, 69. “Pensamos que não ia ter decoração esse ano e já estávamos tristes. Mas agora é só alegria. Está tudo lindo, bem projetado. Este ano está bem melhor do que os outros anos. Não esperávamos, principalmente depois da pandemia”, disse Sueli.Encantada com a decoração, Gina Araújo, 44, decidiu fazer uma selfie com o letreiro do Natal Belford Roxo. Ela estava esperando a família que também estava indo à praça para prestigiar o evento. “Moro no bairro e percebi que mudou muita coisa desde o ano passado. Cada vez mais o prefeito está caprichando na decoração. Outros natais assim nunca vi, e olha que moro aqui há 15 anos. Já trouxe meus parentes e vou trazer mais familiares para conhecerem. Esse é o melhor natal”, afirmou Gina.