A Rainha de Bateria Malu Torres será coroada na quadra da InocentesDivulgação

Publicado 01/12/2022 19:46 | Atualizado 01/12/2022 19:47

Belford Roxo - A super quadra da Inocentes de Belford Roxo, no bairro Parque São Vicente, vai ferver neste domingo (04/12), a partir das 14h, com uma feijoada para a coroação da sua nova Rainha de bateria, a professora de Pilates, Malu Torres. Durante a festança acontecerá a apresentação de grupos de pagode e a participação de artistas, personalidades do Mundo do Samba e convidados especiais. A entrada é gratuita.

"É com imenso prazer, e o coração transbordando de alegria, que quero convidar a todos para participar deste momento mágico em minha vida, quando serei coroada a rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo. Prometo a todos que será um domingo especial com muita alegria. Espero vocês e seus familiares para dividir comigo essa emoção”, disse a rainha de bateria, Malu Torres.

A Escola de Samba Império Serrano vai fazer uma participação especial com os seus segmentos, apresentando sambas antológicos da nação imperiana. Também acontecerá o show da Inocentes com o intérprete Thiago Brito, bateria Cadência da Baixada do mestre Juninho, casais de mestres-salas e portas-bandeiras, musas, passistas, baianas, velha-guarda e compositores.



O convite para a coroação da Rainha de Bateria Malu Torres Divulgação

SERVIÇO A Inocentes de Belford Roxo será a oitava agremiação a passar pelo Sambódromo no sábado de carnaval, com o enredo “Mulheres de barro", do carnavalesco Lucas Milato. Que conta a história das artesãs produtoras de panelas de barro, de Goiabeiras, do Estado do Espírito Santo. Mulheres empoderadas e lutadoras por seus direitos.

Festa de Coroação da Rainha de Bateria Malu Torres

Domingo (04/12)

Avenida Boulevard, 1741 – Parque São Vicente – Belford Roxo

A partir de 14h

Entrada e mesas grátis.