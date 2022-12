Com os presos foram apreendidos dois telefones celulares e R$ 782 reais em espécie, proveniente das extorsões - Divulgação

Belford Roxo - Policiais militares da Corregedoria Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro/8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), com informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde desta quarta-feira (30/11), K.S.F, de 18 anos e J.L.S.C, de 23. De acordo com a polícia, eles são suspeitos de envolvimento com um grupo paramilitar (milícia) que age na região dos municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu, e foram localizados na Estrada de Miguel Couto, esquina com a Rua Paulo Roberto, no bairro Miguel Couto, que fica no município de Belford Roxo, na divisa com a cidade iguaçuana.

Ainda segundo os agentes, a dupla estava dentro de uma borracharia extorquindo um comerciante. No ato da abordagem, um dos criminosos abandonou o dinheiro em cima do balcão do estabelecimento.

A dupla foi presa dentro de uma borracharia extorquindo um comerciante Divulgação Com os presos foram apreendidos: uma motocicleta Biz, Preta, placa LMP 8E86; dois telefones celulares; e R$ 782 reais em espécie, proveniente das extorsões.

Uma motocicleta preta, placa LMP 8E86, foi apreendida com os suspeitos Divulgação Os presos foram levados até a 58ª DP (Nova Iguaçu), para o registro da ocorrência, sendo indiciados pelos crimes de Extorsão e Organização Criminosa (Milícia).