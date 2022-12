Os policiais militares do 39º BPM conduziram o preso para ocorrência na 54ª DP - Divulgação

Os policiais militares do 39º BPM conduziram o preso para ocorrência na 54ª DPDivulgação

Publicado 30/11/2022 22:42 | Atualizado 30/11/2022 22:54

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam o chefe do tráfico de drogas da Comunidade do Tangará, de Cabo Frio, na noite desta quarta-feira (30/11), na Estrada de Belford Roxo, em Belford Roxo

O criminoso também é o responsável por uma tentativa de assalto a uma Pet Shop, em Cabo Frio, no dia 31 de outubro de 2021. Na ocasião, o responsável pelo estabelecimento e um outro homem acabaram sendo baleados.

A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).