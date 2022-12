O aposentado João Neto tomou a quinta dose e destacou a importância da vacinação - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 01/12/2022 17:38 | Atualizado 01/12/2022 17:43

Belford Roxo - É o momento de aumentar as defesas contra a Covid-19. Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, Belford Roxo está oferecendo a aplicação da quinta dose de Covid-19, destinada aos idosos acima de 80 anos e as pessoas imunossuprimidas (autoimunes) que já tenham tomado a quarta dose há dez meses. O município colocou 37 unidades de saúde à disposição para a vacinação do público-alvo. Nesta sexta-feira (02/12), a vacinação inicia às 8h e termina às 11h por causa do horário de atendimento reduzido em virtude do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, reforçou o pedido de vacinação. “É de extrema importância que todas as doses estejam em dia. A imunização é a melhor forma de proteção contra a doença”, frisou. “Alertem os familiares, é assim que vamos continuar salvando vidas”, explicou Christian.



Importância da vacina



O morador de Nova Iguaçu, João Neto, aposentado, visitou a Policlínica Maria Lúcia Barboza de Carvalho para receber a dose de reforço. “É muito importante se manter imunizado para se proteger e minimizar a contaminação. Todos os meus amigos e parentes estão com as doses em dia”, explicou. “É assim que vamos prevenir os casos graves. Faça a sua parte, em respeito à nossa vida e de quem nos ama”, finalizou João.



As técnicas de enfermagem, Gláucia da Costa e Sabrina Martins da Silva, destacaram que todas as medidas preventivas fazem a diferença. “A vacina é a nossa arma contra a Cocovid, e é a única forma de reduzir a transmissão e os sintomas”, disse Gláucia. “A chegada da nova variante precisa ser tratada com atenção necessária. A imunização é indispensável, venham aos postos de saúde”, completou Sabrina.



A quinta dose da vacina contra a Covid está sendo aplicada em trinta e sete unidades de saúde Rafael Barreto / PMBR



Policlínica Regional Neuza Goulart Brizola;



Policlínica Regional de Heliópolis;



Policlínica Regional de Nova Aurora;



Policlínica Regional Santa Maria;



Policlínica Regional do Parque São José;



Policlínica Regional do Parque Amorim;



Policlínica Itaipu;



Policlínica Mariza Ribeiro da Silva - Redentor;



Policlínica Nielson do Carmo;



Policlínica Maria Lúcia Barboza de Carvalho



USF Bela Vista;



USF Ererê;



USF Maria Anésia;



USF Onofre Aniceto;



USF Parque dos Ferreiras;



USF Parque Esperança I e II;



USF Antônio Francisco Ribeiro;



USF Xavantes I e II;



USF Edir Henrique Gandra;



USF José Luiz de Oliveira (Zé do Trenzinho);



USF Santa Maria I, II e III;



USF Armindo Feliciano da Silva (Zé Macaco);



USF José Venâncio (Zé Cabeção);



USF Américo Vespúcio Vasconcellos Rosa;



USF Rosa Sá Lourenço da Silva;



USF Parque Amorim I;



USF Dona Isaura;



USF Sá Rego;



USF Jardim do Ipê;



USF Bom Pastor I e II;



USF Bom Pastor III;



UBS Ismael de Castro Rosa;



UBS Manoel Batista Almeida Filho;



UBS Jorge Tayano Dias;



UBS Santa Marta;



UBS Jeferson da Silva Resende.



