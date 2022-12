Deputada Daniela do Waguinho atua em defesa dos direitos dos surdos unilaterais - Divulgação

Deputada Daniela do Waguinho atua em defesa dos direitos dos surdos unilaterais Divulgação

Publicado 01/12/2022 14:12 | Atualizado 01/12/2022 14:20

Brasília - As pessoas com deficiência auditiva unilateral poderão ter acesso às políticas públicas e prioridades das pessoas com deficiência. É o que estabelece o Projeto de Lei 1361/2015, aprovado nesta quinta-feira (01/12) pela Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). A proposta foi a plenário após atuação determinante da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), que lutou pela aprovação da urgência na análise e orientou a bancada do partido a votar pela aprovação do PL, que agora segue para sanção do presidente da república.

Os desafios para os deficientes auditivos unilaterais são enormes, podendo causar isolamento social e uma série de transtornos diários. São pessoas que possuem dificuldades para separar sons e identificar de onde vem sons, com isso estar em locais com ruídos torna-se muitas vezes insuportável, prejudicando a conquista de uma vaga no mercado de trabalho.

Na sua sustentação oral em defesa da aprovação, a deputada Daniela do Waguinho lembrou que, atualmente, não há lei que ampare os surdos unilaterais. Mas, com a aprovação do projeto e sanção, essas pessoas terão acesso a vagas, cotas, procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e aquisição gratuita de aparelho auditivo.

“Esse projeto de lei promove justiça às pessoas que sofrem limitações e dificuldades por não escutarem plenamente. Reconhecer os surdos unilaterais como deficientes auditivos permite que possam ter acesso às políticas públicas que proporcionam mais cidadania e inclusão social. Vamos continuar trabalhando para que o projeto seja sancionado”, afirma a deputada federal Daniela do Waguinho.