As vacinas contra a poliomielite e sarampo estão disponíveis em quarenta unidades de saúdeZaira Lisboa/PMBR

Belford Roxo - Prevenção e imunização, proteja quem você ama. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo aumentou nesta quarta-feira (30/11) as mobilizações para alcançar o público-alvo da campanha de vacinação de poliomielite, sarampo e outras doenças. A Unidade de Saúde da Família (USF) Vilar Novo recebeu a visita de autoridades da Saúde do município que realizaram palestras com pais e mães. A vacina está sendo aplicada.

Dentre os serviços oferecidos tiveram orientações e distribuição de informativos e avaliação da caderneta de vacinação com pediatra da unidade.



Evelyn Alves (à esquerda) levou o pequeno Pedro para receber a vacina oral contra a poliomielite Zaira Lisboa/PMBR

De acordo com o diretor da Policlínicas e Especializadas, Admilson Figueiredo, o trabalho será intensificado. "Precisamos aumentar a adesão nas vacinas das crianças, multiplicar essa informação é importante. Tivemos as ações das tendas de imunização, agora estamos empenhados em realizar um trabalho de busca ativa com os Agentes Comunitários de Saúde", contou Admilson. "Todas as vacinas são testadas, aprovadas e seguras. É a melhor forma de proteger quem você ama, compartilhem essa mensagem que é valiosa", completou a diretora da Atenção Básica, Lígia Magda, ao lado da diretora de enfermagem, Tatiane Monique. O secretário municipal da Saúde, Christian Vieira, fez novo apelo para ampliar a vacinação dos belforroxenses. "Vamos cuidar das nossas crianças, atualizem a caderneta e não deixem de completar o esquema vacinal da pólio. É o momento de ampliar essa imunização, procure a unidade de saúde mais próxima", ressaltou o secretário.

A moradora de Vilar Novo, Evelyn Alves, 21 anos, levou o pequeno Pedro para receber a vacina oral contra a poliomielite. “Não podemos baixar a guarda, precisamos manter a vacinação em dia”, contou. “Levem as crianças, o atendimento é super rápido e evite a possibilidade de paralisia infantil”, finalizou Evelyn.

Para vacinar e receber orientações da equipe de Saúde é importante estar de posse da caderneta de vacinação. Lembrando que a vacina é gratuita e é oferecida pelo Sistema Único de Saúde.

Veja as unidades de saúde que aplicam vacinas contra sarampo e poliomielite

Policlínica Regional Neuza Goulart Brizola;

Policlínica Regional de Heliópolis;

Policlínica Regional de Nova Aurora;

Policlínica Regional Santa Maria;

Policlínica Regional do Parque São José;

Policlínica Regional do Parque Amorim;

Policlínica Itaipu;

Policlínica Mariza Ribeiro da Silva - Redentor;

Policlínica Nielson do Carmo;

Policlínica Maria Lúcia Barboza de Carvalho

USF Bela Vista

USF Bom Pastor I e II

USF Bom Pastor

USF Ererê

USF Sá Rêgo

USF Jardim do Ipê l e II

USF Maria Anésia

USF Parque Amorim I

USF Parque dos Ferreiras

USF Parque Esperança l e lI

USF Antônio Francisco Ribeiro

USF Vilar Novo

USF Dona Isaura

USF Xavantes l e II

USF Edir Henrique Gandra

USF Armindo Feliciano da Silva

USF Santa Maria

USF José Luiz de Oliveira

USF José Venâncio

USF Américo Vespúcio Vasconcellos Rosa

USF Rosa Sá Lourenco da Silva

UBS Ismael de Castro Rocha

UBS Professora Jacira Pinto Leal

UBS José Tavano Dias

UBS Manoel Batista Almeida Filho

UBS Santa Marta

UBS Maria de Fátima da Silva

UBS Alfredo Alencar

UBS Jeferson da Silva Resende

UBS Antenor Leme Pires