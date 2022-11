A deputada federal Daniela do Waguinho (5ª da esquerda para a direita) e secretários e representante da Prefeitura com o projeto do Centro - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 29/11/2022 18:52

Belford Roxo - Projetando um futuro melhor. Secretários municipais de Belford Roxo realizaram na segunda-feira (28/11) uma visita técnica nos locais onde serão futuras unidades especializadas de saúde. Na ocasião estiveram presentes a deputada federal e primeira-dama, Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), o secretário de Saúde, Christian Vieira, a secretária executiva de Políticas de Saúde Mental, Cláudia Polycarpo, o secretário de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, Odair Cunha, a subsecretária municipal de obras, Ana Titonel, a diretora da Divisão de Reabilitação de Belford Roxo, Lidiane Sagawe, e a arquiteta da Secretaria Municipal de Obras, Mariana Fernandes.



Através das intervenções precoces com profissionais especializados, o centro será destinado ao desenvolvimento da interação social, comunicação e habilidades cognitivas e motoras de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), entre outros. O primeiro local que recebeu visita foi o Centro Ampliado de Reabilitação e Atendimento ao Autista, no bairro da Vila Joana, que terá um espaço inclusivo para os autistas e todos que necessitam de terapias multidisciplinares e interdisciplinares para melhor desenvolvimento psicomotor, cognitivo e qualidade de vida. O centro será um dos primeiros na Baixada Fluminense.

Unidade especializada



De acordo com a deputada federal e primeira-dama, Daniela do Waguinho, as perspectivas são promissoras. “O centro vai mudar a vida das pessoas com Transtorno do Espectro Autista do município, trazendo mais inclusão e qualidade de vida para quem precisa”, ressaltou. “A unidade destinada à melhor idade será um marco no município através dessa política de resultados da prefeitura. Seguiremos juntos para assegurar os direitos dos nossos idosos, promovendo autonomia, proteção e dignidade”, completou Daniela.

A subsecretária municipal de obras, Ana Titonel, pontuou sobre os projetos. "Viemos com a intenção de vistoriar e alinhar todos os ajustes necessários para as obras atenderem com eficiência os munícipes", frisou Ana. "No centro dedicado aos usuários com TEA, vamos incluir uma quadra esportiva e uma piscina para hidroterapia, o que favorece o acompanhamento dos usuários. Inclusão e acessibilidade são as nossas prioridades no espaço", completou a secretária executiva de Saúde Mental de Belford Roxo, Cláudia Polycarpo. O segundo local visitado foi a Unidade Especializada de Atendimento aos Idosos de Belford Roxo, no bairro Piam. O espaço será dedicado à melhor idade com especialidade de geriatria, fisioterapia, cardiologia, endocrinologia, nutrição, dermatologia, entre outras. Além disso, haverá serviços como acupuntura, academia da terceira idade, hidroginástica e um espaço voltado para a saúde do idoso.