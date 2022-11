O pórtico da entrada da cidade, próximo à via Dutra, ganhou uma decoração de Natal especial - Rafael Barreto / PMBR

O pórtico da entrada da cidade, próximo à via Dutra, ganhou uma decoração de Natal especialRafael Barreto / PMBR

Publicado 29/11/2022 17:55 | Atualizado 29/11/2022 18:16

A decoração de Natal está distribuída em 25 locais e contemplando diversos bairros Rafael Barreto / PMBR

Luciene Mariano Galdino e Gilson Cléber elogiaram a decoração e garantiram a foto para as redes sociais Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Em seu quarto ano, o Natal Luz de Belford Roxo a cada dia vai atraindo a atenção de mais pessoas que ficam encantadas com a decoração da cidade. No próximo sábado (03/12), às 18h, na Praça de Heliópolis, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), abrirá oficialmente o Natal em Belford Roxo. Durante o evento será apresentada uma cantata de Natal da Secretaria Municipal de Educação. Vinte e cinco locais da cidade estão com decoração natalina.O prefeito Waguinho destacou que, desde 2017, o município vem passando por transformações que melhoram a vida das pessoas. “O Natal é uma data importante para a fraternidade, encontro e confraternização das famílias. Conseguimos iluminar e colocar decoração em 25 bairros, destacadamente nas praças, que é o local onde as pessoas se encontram. Temos presépios, renas, guirlandas e, acima de tudo, um clima de paz para que todos aproveitem este momento de reflexão. É a única cidade da Baixada Fluminense com uma decoração que chama atenção. Belford Roxo está recebendo pessoas de outros municípios que estão encantadas com o que veem em diversos cantos da cidade”, finalizou Waguinho.Depois de levar a cachorrinha Flokinha ao veterinário, o casal Gilson Cléber Barreto Galdino, 46 anos, auxiliar operacional, e Luciene Mariano Galdino, 43, técnica de enfermagem, passaram pela rotatória da Bayer, como de costume para casa, mas dessa vez decidiram parar para garantir uma foto com a nova decoração de natal. “Ficou muito legal e muito bonito. Quando chegamos no viaduto já dá outra cara para a cidade. E isso é bom, pois sempre fomos muito tachados de alguns nomes e eu posso publicar nas minhas redes sociais com muito prazer que o lugar onde eu moro é lindo. E ainda nos mostra o real significado do Natal, onde podemos celebrar com luz e paz”, garantiu Gilson. “Eu lembro do ano passado. Mas esse ano está mais lindo, com mais decoração”, acrescentou Luciene.