Alunos de diversas comunidades de Belford Roxo pisaram no gramado do MaracanãDivulgação

Publicado 01/12/2022 18:19 | Atualizado 01/12/2022 18:22

Belford Roxo - Pela primeira vez pisando no gramado do Estádio do Maracanã, 30 crianças de comunidades de Belford Roxo vivenciaram, nesta quarta-feira (30/11), uma experiência inesquecível através do Projeto Passeio do Bem, iniciativa da Secretaria Estadual de Governo, dentro do Programa RJ para Todos. Agentes da Lei Seca participaram também da visita.



Na visita ao Maracanã, as crianças conheceram diversos espaços dentro do estádio Divulgação

O projeto proporcionou um dia histórico para os pequenos belforroxenses, moradores dos bairros do Parque São José, Parque Suécia, Vila Santa Teresa, Caixa D’Água, Jardim Ideal 2 e Jardim Cristina.

O tour pelo Maracanã contou também com a participação de agentes da Lei seca Divulgação

O secretário municipal de Assuntos Comunitários, Ângelo Ramos, o Anjinho, comentou a importância do projeto. “Essa iniciativa proporciona uma atividade inesquecível, repleta de cultura, inspiradora e transformadora. Ainda temos mais uma visita programada para o dia 7 de dezembro”, concluiu Ângelo, que fará parte da nova visitação com mais trinta crianças. Com muita diversão e emoção, as crianças visitaram o Museu do Maracanã, realizando um tour guiado para ver de perto os moldes dos pés de ídolos como Pelé, Garrincha, Zico e Neymar, além de conhecer o vestiário e os interiores do maior templo do futebol do país.O projeto proporcionou um dia histórico para os pequenos belforroxenses, moradores dos bairros do Parque São José, Parque Suécia, Vila Santa Teresa, Caixa D’Água, Jardim Ideal 2 e Jardim Cristina.O secretário municipal de Assuntos Comunitários, Ângelo Ramos, o Anjinho, comentou a importância do projeto. “Essa iniciativa proporciona uma atividade inesquecível, repleta de cultura, inspiradora e transformadora. Ainda temos mais uma visita programada para o dia 7 de dezembro”, concluiu Ângelo, que fará parte da nova visitação com mais trinta crianças.