O evento contou com a participação das baianas da Inocentes de Belford Roxo - Rafael Barreto / PMBR

O evento contou com a participação das baianas da Inocentes de Belford RoxoRafael Barreto / PMBR

Publicado 30/11/2022 17:41 | Atualizado 30/11/2022 17:44

O evento contou com a participação das baianas da Inocentes de Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo -. Ao som do samba-enredo da Mangueira, campeã em 1986 com o tema “Caymmi mostra ao mundo o que a Bahia e a Mangueira tem”, que a Secretaria de Cultura de Belford Roxo realizou, nesta quarta-feira (30/11), a festa em comemoração ao mês da Consciência Negra (20 de novembro). O evento contou com diversas atividades, entre elas a feira de artesanato, música ao vivo, as baianas da Inocentes de Belford Roxo, dança, palestras, comida típica, literatura e muito mais.O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, lembrou que o primeiro projeto do setor foi uma feira sobre a África em janeiro e que a valorização dos povos de matrizes africanas deve ser constante, não só em novembro. “Para o ano de 2023, a secretaria está se planejando para que as Caravanas da Cultura levem essa temática às escolas”, explicou Bruno. “Isso é necessário e importante para que os alunos aprendam a importância da África no Brasil”, acrescentou o presidente do Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial, Salomão Moura.