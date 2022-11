Divino de Carvalho explicou que faz exames rotineiramente para manter a saúde em dia - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 28/11/2022 16:36

Belford Roxo - Prevenir é o melhor caminho. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo promoveu nesta segunda-feira (28/11), o encerramento das atividades do mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata no município. O evento ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Conservação, em Heliópolis, e foi direcionado ao público masculino da equipe de conservação. A ação contou com a participação do Hospital Municipal e da Clínica da Mulher



O evento contou com a participação da deputada federal Daniela do Waguinho e de representantes de diversas Secretarias

A deputada federal e primeira-dama, Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), destacou a importância da ação. "Hoje estamos realizando essa ação especial para os funcionários da Secretaria de Conservação, que é formada majoritariamente por homens. Precisamos reforçar que é necessário se cuidar de janeiro a janeiro, sem espaço para qualquer tipo de tabu e preconceito", concluiu a deputada. Mais de 150 pessoas estiveram presentes recebendo atendimentos como: aferição de pressão e glicose, testagem e vacinação covid-19 e gripe, realização do exame PSA, e cortes de cabelo. Além disso, foram distribuídos kits de saúde bucal. Na ocasião, o médico oncologista André Maciel promoveu uma palestra sobre o câncer de próstata que acomete milhões de homens no mundo, considerado o mais comum.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, reforçou a adesão dos homens ao Novembro Azul. “Temos certeza que hoje a Saúde de Belford Roxo é referência nacional e parabenizo o serviço de excelência que temos aqui. Cuidem-se e usem as unidades de saúde, a prevenção é o caminho”, explicou Christian.



A deputada federal Daniela do Waguinho reforçou que o cuidado com a saúde precisa ser de janeiro a janeiro

Clínica da Mulher com urologista O chefe dos médicos do município, Raphael Abdala, ressaltou o trabalho dos profissionais envolvidos. “Realizamos um Outubro Rosa incrível no município com a participação dos nossos profissionais altamente capacitados e no Novembro Azul não poderia ser diferente. Fizemos mais um trabalho que amplia a qualidade de vida”, contou.

O secretário municipal de Conservação, Paulo Sérgio Corrêa, o Mano, agradeceu pela mobilização. “Fico muito grato de poder recorrer e ser atendido sempre pela Saúde do município. Esses guerreiros que trabalham diariamente na rua, faça chuva ou faça sol, precisam desses cuidados preventivos”, frisou Mano.

A secretária especial de Atenção à Saúde da Mulher, Priscila Musser, pontuou que a Clínica da Mulher está à disposição. "É importante lembrar que temos urologista na unidade, então estamos de braços abertos para atender o público masculino”, ressaltou. “Nossa equipe médica atua para fornecer um acolhimento de qualidade também aos homens, portanto, não deixem de realizar os exames preventivos”, completou o diretor do Hospital Municipal, William Andrade.



O médico oncologista André Maciel destacou a importância de hábito alimentar saudável para melhorar a saúde

Membro da equipe de Conservação, Divino do Carvalho, 64 anos, aproveitou a ação para colocar a saúde em dia. "Gostaria de agradecer pelos cuidados, hoje realizei o exame de PSA e regularmente cuido da saúde", contou. "É preciso estar bem e saudável para continuar cuidando da família, não tem espaço para preconceitos", explicou Divino. O médico oncologista, André Maciel, foi o responsável pela palestra. "Precisamos alertar os homens dos tipos de câncer, não só o câncer de próstata. Aproveitamos a visibilidade do Novembro Azul para destacar a importância da prevenção através de hábitos e alimentação saudáveis", realçou André.