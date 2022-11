Mais de 150 agentes de combate às endemias estiveram nas ruas na campanha de conscientização - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 25/11/2022 17:49 | Atualizado 25/11/2022 17:50

Belford Roxo - A prevenção é a única arma contra a doença. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou na sexta-feira (25/11), o ‘Dia D’ de combate à dengue no município. Mais de 150 agentes de combate às endemias estiveram presentes em uma caminhada de conscientização pelo Centro do município. A ação também contou com duas tendas na Praça Eliaquim Batista, com distribuição de panfletos informativos, orientações de agentes sobre os cuidados necessários e exposição de amostras de insetos transmissores de doenças.



O subsecretário municipal de Saúde, Brayan Lima, alertou que a dengue exige uma tarefa conjunta. "Nossa intenção é mostrar que essa doença não é coisa do passado e a missão de conscientizar é fundamental", explicou. "O verão está próximo, é o momento que precisamos da atuação conjunta dos nossos agentes e a população. Estamos mobilizados para combater de forma contínua o mosquito transmissor, através das visitas, carro-fumacê e demais ações preventivas", frisou Brayan. O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou o trabalho da equipe nas ruas. "Estamos trabalhando ininterruptamente na prevenção e nas vistorias através dos nossos agentes incansáveis. Quero parabenizar a vigilância e monitoramento das equipes responsáveis que fazem a diferença na prevenção", ressaltou. "A Saúde de Belford Roxo segue forte na luta contra a dengue, zika vírus e chikungunya. É importante unirmos todos os esforços para evitar a proliferação dos mosquitos", completou Christian.

Medidas preventivas



É importante lembrar que a recomendação principal é eliminar todos os recipientes que acumulem água. Quando não puderem ser descartados, a orientação é que sejam devidamente vedados ou tratados. Exemplos de locais para vistoria: vasos de plantas, lagões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, tampas de garrafas, calhas de chuva, ralos externos, vasilhas de animais, bandejas de ar-condicionado e de geladeiras, vasos sanitários desativados ou pouco utilizados. A agente de combate às endemias, Vanessa Lyra, reforçou a importância das medidas preventivas. "Queremos alertar todos os munícipes e orientar da melhor forma a prevenção e combate da dengue. Realizamos um monitoramento diário da região para evitar ao máximo os casos da doença", contou. "Fazemos um apelo para os moradores de Belford Roxo para cooperar com as nossas ações para que juntos possamos proteger toda a comunidade", concluiu Vanessa.