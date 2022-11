O jornalista e publicitário Leandro Thomaz, durante o desfile da Inocentes em 2022 - Divulgação

O jornalista e publicitário Leandro Thomaz, durante o desfile da Inocentes em 2022Divulgação

Publicado 25/11/2022 14:18 | Atualizado 25/11/2022 16:53

Belford Roxo - A equipe de criação da Inocentes de Belford Roxo formada por Alex Carvalho, Leandro Thomaz, Luana Rios e o carnavalesco Lucas Milato, tem trabalhado em ritmo acelerado para terminar o projeto da agremiação para o Carnaval de 2023 , nos próximos dias. Cabe a eles, a responsabilidade do visual plástico que será apresentado na avenida. Lucas Milato, o coordenador da equipe, assinará o seu segundo desfile consecutivo.

A diretora artística Luana Rios com o carnavalesco Lucas Milato, no atelier da Inocentes Divulgação

A história de cada membro da equipe criativa é cercada pelo amor, dedicação e vontade de participar na produção do maior espetáculo da terra. O artista plástico carioca, Alex Carvalho, iniciou nas artes plásticas no Núcleo de Artes Grécia, tempo depois seguiu em curso de pinturas e grafites. Em 2017 teve seu primeiro trabalho em exposição. Como cenógrafo trabalhou no espetáculo "O Monstro do Sertão" e "O Rei Leão". Em 2019, foi figurinista e coreógrafo no musical infantil "Criando Asas". Na função de carnavalesco atuou no carnaval virtual e em 2020, na Escola de Samba Chatuba de Mesquita, conquistando alguns prêmios. Atualmente comanda o projeto da Independente de Olaria e é diretor criativo da Belfort Produções.O jornalista e publicitário, Leandro Thomaz, começou sua trajetória no projeto Carnaval Virtual, aos 10 anos de idade, desenvolvendo seus talentos como, compositor, pesquisador e autor de enredo. Em 2022, foi compositor campeão, na Escola de Samba Mancha Verde, a campeã do carnaval Paulistano, idealizador do enredo “A meia-noite dos tambores silenciosos”, da Inocentes de Belford Roxo e um dos autores do samba-enredo da escola de belforroxense para 2023.