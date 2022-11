O curso de capacitação ocorreu em seis encontros ministrado pro profissionais experientes - Divulgação

Publicado 24/11/2022 13:51 | Atualizado 24/11/2022 13:54

Belford Roxo - Investindo no poder transformador do esporte. A Secretaria Especial de Esportes e Lazer de Belford Roxo, através do Projeto “Saúde Mais Feliz”, e em parceria com a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol (ABTF), realizou nesta quarta-feira (23/11), a formatura em cerimônia solene de vinte e três profissionais no curso de capacitação.

Ailton Tosa, que tem um projeto social no Bom Pastor, recebeu o seu certificado Divulgação

Fernando Vasquinho, Fernando Pires e Jefferson Alencar na formatura de 23 profissionais Divulgação

O curso ocorreu em seis encontros na formação de treinadores com a “Licença C” (dedicados no nível de iniciação de jovens e crianças), divididos em disciplinas teórico-práticas de conteúdo específico, nos polos do Clube de Heliópolis e Galpão do Cantão do Projeto Saúde Mais Feliz. Cada encontro foi ministrado por dois profissionais experientes e renomados no mundo da bola.Os treinadores receberam certificados e homenagens do presidente da ABFT, Fernando Pires, o diretor da ABFT, Fernando Vasquinho, do secretário especial de Esporte e Lazer de Belford Roxo, Jeferson Alencar e professores do curso. Profissionais conhecidos do munícipio como Ailton de Oliveira, o Tosa, e Celso Ricardo, o Cadinho, agradeceram pelo reconhecimento e oportunidade dessa capacitação.De acordo com o secretário especial de Esporte e Lazer, Jeferson Alencar, a proposta é proporcionar mais suporte ao projeto. “Estamos qualificando e certificando esses profissionais para ampliar o nosso trabalho que vem sendo realizado em mais de 50 polos”, ressaltou. “Temos um compromisso com a comunidade de Belford Roxo e estamos felizes de investir nessa capacitação, pois vemos diariamente a dedicação e felicidade da nossa equipe e dos alunos”, enfatizou o secretário.