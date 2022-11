O abastecimento será retomado assim que for finalizada a manutenção preventiva realizada pela Cedae no Sistema Guandu, prevista para às 20h de sexta-feira (25/11) - Divulgação

O abastecimento será retomado assim que for finalizada a manutenção preventiva realizada pela Cedae no Sistema Guandu, prevista para às 20h de sexta-feira (25/11)Divulgação

Publicado 24/11/2022 00:42 | Atualizado 24/11/2022 00:57

Belford Roxo - Nesta sexta-feira (25/11), a Águas do Rio irá aproveitar a manutenção anual preventiva no Sistema Guandu, feita pela Cedae, em Nova Iguaçu, para realizar intervenções necessárias à melhoria do abastecimento de água da capital e Baixada Fluminense. Entre as ações estão a substituição de registros e válvulas, reparo de tubulações deterioradas e modernização de equipamentos.



Dessas manutenções previstas, três são de grande porte: a instalação de comportas automáticas no principal sistema de transporte de água da capital, o túnel canal; o reparo de vazamentos na adutora que abastece a Zona Norte da capital; e a divisão em setores de outra adutora, na Baixada Fluminense. Para que as duas últimas sejam cumpridas em tempo, serão iniciadas na noite anterior à parada programada, na quinta-feira (25).



O Sistema Guandu, sob a gestão da Cedae, é responsável pela produção de água tratada para a capital e Região Metropolitana, incluindo os municípios sob responsabilidade da Águas do Rio (Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados e São João de Meriti, na Baixada Fluminense).

Na Baixada Fluminense



A ação de melhoria de grande porte prevista é a instalação de um registro na Adutora Principal da Baixada Fluminense (APBF), em trecho da tubulação localizado na Rua Pedro Lessa, em Duque de Caxias. A intervenção irá dividir as tubulações em setores, o que vai permitir que obras aconteçam pontualmente, não afetando a rede como um todo.



Para que as equipes iniciem a instalação do equipamento, o fornecimento de água terá que ser interrompido nas cidades de Duque de Caxias e São João de Meriti e reduzido em Belford Roxo, a partir das 22h desta quinta-feira (24/11).



Retorno gradativo do abastecimento



A concessionária ressalta que o abastecimento nas localidades impactadas será retomado assim que for finalizada a manutenção preventiva realizada pela Cedae no Sistema Guandu, prevista para às 20h de sexta-feira (25/11). Após o restabelecimento da operação plena da estação de tratamento, o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, podendo levar até 72 horas.



A Águas do Rio orienta clientes a reservarem, antecipadamente, água de cisternas e caixas d’água para atividades essenciais e informa que segue à disposição através do 0800 195 0 195, por meio de ligação gratuita e mensagens via WhatsApp.