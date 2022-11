O evento contou com representantes de diversos órgãos da administração pública - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 23/11/2022 17:44 | Atualizado 23/11/2022 17:47

A secretária Brenda Carneiro destacou que o evento contou com diversas vozes que são referências femininas no Estado do Rio Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Unidos pelo enfrentamento à violência contra a mulher. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel) sediou, nesta terça-feira (22/11), a última reunião de fortalecimento de rede do ano, promovida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), através do Centro Integrado de Atendimento à Mulher da Baixada (Ciam Baixada). O encontro ocorreu no Teatro da Cidade e reuniu cerca de 80 pessoas, com a presença de autoridades, representantes de secretarias, coordenadores e colaboradores dos 13 municípios da Baixada Fluminense.A reunião destacou a importância do alinhamento de todos os setores que compõem a rede de defesa e proteção das mulheres na Baixada, quanto aos serviços e acolhimentos às mulheres. O fortalecimento da rede é o principal momento de discussão para ampliar o combate e enfrentamento a violência contra a mulher.Nesta terceira edição do ano, o evento recebeu a palestra da coordenadora de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Flávia Brasil Barbosa do Nascimento, com o tema “A defensoria pública no enfrentamento da violência”. O encontro também celebrou o mês da Consciência Negra com a exposição “O feminismo negro no palco da história”, da autora, professora e antropóloga, Lélia Gonzalez.A coordenadora do Centro Integrado de Atendimento à Mulher da Baixada (Ciam Baixada), Sônia Lopes, agradeceu a presença de todos os gestores. “A intenção do encontro é discutir esse tema emblemático que conseguiu mobilizar todos os municípios da Baixada Fluminense em prol desse enfrentamento da violência”, ressaltou. “Preciso destacar o trabalho em conjunto de toda a equipe multidisciplinar e os guardiões da vida. Vamos continuar a engajar, levar conhecimento e garantir os direitos da mulher”, finalizou Sônia.