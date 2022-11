Os componentes da Inocentes de Belford Roxo desfilando no Carnaval 2022 - Divulgação / DIEGO MARTINS MENDES

Publicado 22/11/2022 23:46 | Atualizado 22/11/2022 23:49

Belford Roxo - Os tambores irão tocar nas ruas de Belford Roxo, nesta quarta-feira (23/11), a partir das 20h, na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos, no Centro, com muita animação, samba e mulher bonita. Tudo isso, é o Ensaio de Rua da Inocentes de Belford Roxo, visando preparar a Caçulinha da Baixada para buscar o campeonato, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Carnaval de 2023.



Cátia Sant'Ana (E), mestre Juninho e Evandro Harmonia (D), durante ensaio da Inocentes Divulgação

As pessoas que queiram desfilar na Ala de Comunidade, e só procurar os responsáveis de ala, a partir das 19h. Sendo necessário: uma foto 3X4, xerox da identidade, comprovante de residência e taxa de inscrição. "O último ensaio foi gratificante, centenas de pessoas compareceram e cantaram nosso hino. Nos ensaios vejo o crescimento da evolução e do canto da nossa escola, tenho a certeza que vamos acontecer, no Sambódromo", disse os diretores gerais de Harmonia da Inocentes, Cátia Sant'Ana e Evandro Harmonia.

Antes do intérprete Thiago Brito começar a cantar, acompanhado da bateria Cadência da Baixada, de mestre Juninho, acontecerá a tradicional queima de fogos, que vai colorir o céu belforroxense.

Também participarão do evento: primeira porta-bandeira Jaçanã Ribeiro, primeiro mestre-sala Matheus Machado, segundo mestre-sala Paulo Erick, segunda porta-bandeira Winnie Delmar, passistas, baianas, velha guarda, compositores e musas.

O tradicional ensaio técnico conta com a parceria da Prefeitura de Belford Roxo, que é a responsável pela montagem do esquema de segurança. Também com apoio de outros órgãos públicos que facilitam e garantem o bem-estar do público presente.

A Inocentes de Belford Roxo será a oitava agremiação a passar pelo Sambódromo no sábado de carnaval, com o enredo “Mulheres de barro", do carnavalesco Lucas Milato. Que conta a história das artesãs produtoras de panelas de barro, de Goiabeiras, do Estado do Espírito Santo.